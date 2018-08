Snam acquista azioni proprie : Snam ha acquista to, nel periodo compreso tra il 2 e il 9 agosto 2018, 5.476.300 azioni proprie al prezzo medio unitario di 3,7349 euro, per un controvalore complessivo di 20.453.389,01 euro. Dall'...

Snam in consorzio insieme a Enagás e Fluxys acquista 66% di DESFA : Il consorzio europeo composto da Snam , 60%,, Enagás , 20%, e Fluxys , 20%, ha siglato ad Atene gli accordi con l'Agenzia greca per le privatizzazioni HRADF e con Hellenic Petroleum per l'acquisizione ...