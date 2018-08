Skype | Skype Classic supererà l' estate | ma nella versione Modern arriva Spotify

Come cancellarsi da Skype : Al giorno d’oggi esistono tantissime applicazioni di messaggistica che ci permettono di comunicare tramite chat e video chat con amici e parenti. Fra le più famose abbiamo Skype. Ultimamente, però, vi siete accorti che non state utilizzando più il software di Microsoft e per questo state cercando una guida che vi spieghi nel dettaglio Come cancellarsi da Skype. Anche se l’operazione può essere fatta in maniera molto semplice, ...

Programma di Estrazione per Email/Telefono/Skype : Programma di Estrazione per Email/Telefono/Skype LetsExtract Email Extractor è un Programma di raccolta Email completo. È un tool semplice e completo creato per raccogliere indirizzi Email, chiamate Skype e qualsiasi tipo di articolo personalizzato da varie fonti: siti web, google, yahoo, Gmail e altri motori di ricerca. Caratteristiche principali Interfaccia facile da usare e intuitiva […]

Skype e Spotify insieme per la condivisione dei brani : Skype, uno dei servizi di messaggistica istantanea più utilizzati al mondo, può essere visto sia come un prodotto destinato alla produttività soft e sia come una piattaforma consumer dove la concorrenza che comprende WhatsApp, Telegram e Facebook Messenger è molto forte. Dopo aver implementato gli highlights molto simili alle Storie di Instagram che, ricordiamo, hanno registrato un successo incredibile, Microsoft ha pensato bene di portare ...

Skype : Microsoft cambia idea ed estende il supporto per la versione classica 7.0 : Sembrerebbe proprio che Microsoft non si stia comportando benissimo per quanto concerne il suo servizio di messaggistica Skype scatendando le lamentele degli stessi utenti. Poche settimane fa, tramite un comunicato ufficiale, l’azienda aveva annunciato e rilasciato il nuovo Skype Desktop 8.0 completamente riscritto. Questa rinnovata versione da una parte ha implementato funzionalità ma dall’altro ne ha rimosse alcune sebbene, stando ...

Skype : in arrivo una nuova Split Windows View? : Da poche settimane risulta disponibile il nuovo Skype 8.0 sia in formato .exe e sia Universal Windows app che da un lato ha introdotto numerose feature ma dall’altro ne ha rimosse alcune implementate invece nella versione 7.0 che verrà presto dismessa ufficialmente. Una delle funzionalità rimosse è la Split Windows View che consente di suddividere le proprie chat in singole finestre rendendo più facile la navigazione e la concentrazione su ...

Skype per Android si aggiorna alla versione 8.26.0.70 migliorando la sicurezza : La sicurezza è importante, e lo è di più nel caso di software come Skype che sovente vengono utilizzati per condurre chiamate di lavoro, oltre che private L'articolo Skype per Android si aggiorna alla versione 8.26.0.70 migliorando la sicurezza proviene da TuttoAndroid.

Skype per Android si aggiorna : sbarcano le conversazioni private : Breve comunicato per segnalarvi la disponibilità di un nuovo aggiornamento rilasciato da Microsoft per la sua applicazione ufficiale di Skype sviluppata per smartphone e tablet Android. La versione è numerata 8.26.0.70. Changelog conversazioni private: le conversazioni private di Skype ti offrono una protezione avanzata tramite la crittografia end-to-end per le tue conversazioni con amici e familiari. Miglioramenti apportati al ...

Skype - fra le novità la registrazione delle videochiamate : In arrivo la riprogettata versione per desktop: video in HD, condivisione dello schermo fino a 24 partecipanti e una fortissima ibridazione con le logiche delle chat stile Whatsapp

Come cambia Skype : La revisione di Skype è in corso dallo scorso anno ma ora Microsoft lancia la versione 8.0 del client desktop che sostituirà la versione 7.0 (Skype classic), quest’ultima non funzionerà più dopo il 1° settembre 2018. La nuova versione introduce una varietà di funzioni, tra cui alta definizione e condivisione dello schermo nelle chiamate, supporto per le menzioni in chat, una chat media gallery per trovare agilmente link e immagini, ...

Skype Desktop : rilasciata la nuova versione 8.0 con numerose novità : Dopo una breve fase di anteprima, Microsoft ha rilasciato quest’oggi la nuova versione 8.0 del client Desktop di Skype, uno dei servizi di messaggistica istantanea più utilizzati al mondo. Non si tratta di un semplice aggiornamento bensì di un nuovo programma riscritto completamente da zero che, sebbene non presenti alcune funzionalità della vecchia versione come le finestre multiple, introduce numerose novità e una nuova interfaccia ...

Messico - Papa via Skype dialogo di pave : 6.21 Papa Francesco ha accettato di partecipare a una iniziativa di pacificazione del Messico promossa dal vincitore delle recenti elezioni presidenziali, Andre's Manuel Lopez Obrador, per mettere fine a 11 anni di violenze che hanno causato oltre 214.000 morti. Loreta Ortiz, coordinatrice dei forum per il processo di pace,ha sostenuto che il Papa interverrà in via Skype.Tra i temi sul tavolo, anche una proposta di legge sostenuta da Obrador ...

Skype come WhatsApp / L'app di messaggistica si aggiorna : spunte blu come su quella di Zuckerberg : Skype come WhatsApp, L'applicazione di messaggistica si aggiorna dopo tempo e lancia le spunte blu come da molto tempo ormai possiamo vedere sulL'app targata Mark Zuckerberg.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 17:02:00 GMT)