Skiroll | Guide World Classic Tour in Val di Fiemme

(Di venerdì 10 agosto 2018) Il 15 e 16 settembre seconda edizione dellaRollerski Cup Ziano di(TN) eleggerà i migliori della Coppa del Mondo FIS A grande richiesta torna loin Val di, con la “culla dello sci nordico” (e non solo) pronta ad ospitare a Ziano di(TN) gli atleti allaRollerski Cup del 15 e 16 settembre. Una seconda edizione prestigiosa, che si aggiunge agli altri importanti eventi didisputatisi in terrase come la Coppa del Mondo 2014 e i Mondiali 2015, eleggendo la bella vallata trentina come la principale candidata ad ospitare l’allenamento dei fondisti prima che questi ritornino ad infiammare le nevi del Cermis in occasione del prossimode Ski, amatori eisti di Coppa del Mondo FIS. La Val disarà più che mai “finale” sia per quanto riguarda la Coppa del Mondo, ed anche per quanto riguarda l’ambito circuito...