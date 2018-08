quattroruote

: Vi serve più spazio per partire per le #vacanze? Ecco tutti i sistemi pensati per aumentare la capacità di carico d… - quattroruote : Vi serve più spazio per partire per le #vacanze? Ecco tutti i sistemi pensati per aumentare la capacità di carico d… - dinoadduci : Sistemi di carico - Così ti aumento lo spazio a bordo - SchwarzGuido : @GandalfilGrigi1 @battaglia_persa @PLRomaCapitale Anche perché tutti questi sistemi in realtà non funzionano perché… -

(Di venerdì 10 agosto 2018) Certo, oggi le auto sono più grandi di un tempo. A ogni passaggio generazionale vengono maggiorate di qualche centimetro in lunghezza, larghezza e altezza, ma è anche vero che, in generale, le esigenze sono parecchio cresciute: cè sempre più gente che ha uno stile di vita attivo, che vuole portare con sé biciclette, sci o tavole da surf. O, più semplicemente, ha una famiglia numerosa e un bagagliaio insufficiente per contenere tutto. Succede con una monovolume o una Suv a sette posti ma, fatte le debite proporzioni, anche per una vacanza di due settimane con cinque persone adi una compatta. Ecco, quindi, che gli accessori di trasporto - portapacchi, portasci, box supplementari - diventano un complemento irrinunciabile per chi viaggia.Anche dietro. Ai numerosiper ancorare bagagli o attrezzature sportive sul tetto o nella parte posteriore della vettura (ne trovate una ...