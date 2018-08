SI FINGE DADDY YANKEE PER DERUBARLO Sosia della star di ' Despacito' ruba 2 milioni di

Si FINGE DADDY Yankee per derubarlo / Sosia della star di 'Despacito' porta via oltre 2 milioni di euro : Un truffatore è riuscito a sfruttare la sua somiglianza con Daddy Yankee per introdursi nella sua camera e derubarlo. Il rapper si sarebbe accorto del furto solo...(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 17:00:00 GMT)