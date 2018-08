Si apre con 3 concerti sul Vesuvio di Louis Sclavis la XXIII edizione del festival

Torino - apre il primo bordello con sex doll d’Italia. Ma non è meglio arrangiarsi da soli? : Nel 1973 usciva Life Size (Grandezza naturale) del regista spagnolo Luis García Berlanga, laddove un dentista (interpretato da Michel Piccoli) appartenente alla borghesia parigina e sposato con una donna bella e affascinante (l’attrice è la splendida triestina Rada Rassimov), si innamora follemente di una bambola gonfiabile (allora c’erano solo quelle) finendo per uccidersi quando lei viene “stuprata” da un gruppo di ragazzi. Un film altamente ...

Samsung apre il sipario su Galaxy Note 9. Il nuovo phablet con S Pen autonoma e fotocamera migliorata : Mesi di indiscrezioni hanno accompagnato il momento tanto atteso da milioni di appassionati di tecnologia, che avrebbe visto Samsung Electronics svelare al mondo il nuovo esponente della sua famiglia di phablet. E quel momento è finalmente arrivato ieri, nel corso di una conferenza organizzata a New York che ha visto protagonista il nuovo dispositivo top di gamma del colosso sudcoreano. C’è da dire che, considerata la mole di ...

Boxe - Vincenzo Mangiacapre diventa professionista : domani il debutto contro Rauseo : Vincenzo Mangiacapre è pronto per iniziare una nuova vita sportiva. Il pugile, infatti, ha deciso di abbandonare il dilettantismo dopo aver vinto tre bronzi tra Europei, Mondiali e Olimpiadi (a Londra 2012) e venerdì 10 agosto farà il proprio debutto da professionista. La decisione di lasciare caschetto e canotta è arrivata dopo due stagioni non brillanti, culminate con le precoci eliminati durante la rassegna iridata e i Giochi di Rio. Dopo ...

Milinkovic-Savic - Lotito apre l'asta / Ultime notizie : "È più forte di Pogba e non voglio contropartite" : Milinkovic-Savic, Lotito apre l'asta. Ultime notizie: il presidente della Lazio non vuole contropartite tecniche e specifica come il serbo sia ben più forte dell'ex Juventus Paul Pogba.(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 12:07:00 GMT)

Mustier alla guerra con Facebook E apre il cantiere acquisizioni : Il prossimo piano di Unicredit potrebbe prevedere una crescita tramite fusioni e acquisizioni. Lo ha confermato oggi il numero uno del gruppo, Jean-Pierre Mustier, che intanto continua a razionalizzare la rete di filiali e a ripulire il bilancio. Mustier ha escluso ulteriori cessioni di asset operativi (come Yapi Credi) ma non di partecipazioni finanziarie (come quella in Mediobanca) o di immobili, mentre ha invitato a non “trattenere il ...

Salina - Morgan apre i 'Concerti al Tramonto' : Gli spettacoli sono realizzati grazie alla collaborazione di Libertylines, Miscela d'Oro, Bisazza Gangi Viaggi e Turismo, Sanfilippo Casa Musicale, Ristorante U Cucuncu e Adige Car Center, avranno ...