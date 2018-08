Shenmue I & II lancia un nuovo trailer riguardante i personaggi della serie

In attesa di Shenmue I & II approfondiamo la conoscenza dei personaggi della saga in un nuovo video : Il 21 agosto, una delle saghe che ha definitivo l'attuale mondo dei videogiochi arriverà su PC, PS4 e XboxOne e nuovi giocatori potranno finalmente immergersi in una delle più grandi serie nella storia dei videogiochi con Shenmue I & II. Nel frattempo potete rispolverare le vostre conoscenze su Shenmue grazie a Corey Marshall, il doppiatore inglese di Ryo Hazuki, tramite una serie di video che esplorano il mondo di Shenmue. La scorsa ...

Ripercorriamo i passi di Ryo Hazuki a Dobuita Street nel nuovo video di Shenmue I & II : Shenmue I & II saranno disponibili il 21 Agosto 2018 e per festeggiare l'annuncio dello scorso aprile, SEGA ha sorpreso due fan sfegatati di Shenmue tramite un viaggio a Yokosuka in Giappone, mostrando loro uno dei luoghi più iconici del gioco nella vita reale. Seguite lo YouTuber Adam Koralik e il commediante Imran Yusuf nel loro viaggio nel video qui di seguito:Dai minimarket ai distributori automatici, l'open world di Shenmue nutre ancora ...

Sega ha in serbo un misterioso annuncio per Shenmue I & II HD : Cosa bolle nella pentola di Sega? Ora che sappiamo che Shenmue I & II HD arriveranno su PC, PS4 e Xbox One il 21 agosto cosa possiamo aspettarci a livello di annunci?Questa domanda sorge spontanea dopo aver dato un'occhiata al tweet di Sega Europe segnalato da Siliconera. Nella serata di ieri l'account della compagnia nipponica ha condiviso una immagine criptica che indica le 11:00 della giornata di oggi, 13 luglio.Ecco l'immagine ...

Tempi di caricamento ridotti e rimozione di alcuni marchi in Shenmue I & II : Mentre pochi giorni fa Sega ufficializzava la data di lancio di Shenmue I & II, ecco spuntare in rete alcuni nuovi dettagli condivisi dallo YouTuber Adam Koralik.Nello specifico, come riporta Siliconera, in Shenmue I & II saranno ridotti i Tempi di caricamento mediamente di 1-2 secondi. Ma non solo, si scopre che Shenmue II non è basato sulla versione per Dreamcast, bensì su quella Xbox.Inoltre, sono state rese note le opzioni video e, a ...

Shenmue 1 & 2 per PC utilizzerà la tecnologia anti-tamper Denuvo e avrà il frame rate bloccato a 30fps : Come riportato da DSOGaming, SEGA ha annunciato che la collection rimasterizzata di Shenmue 1 e 2 uscirà il 21 agosto. Tuttavia, il team ha anche rivelato che la versione per PC - come quasi tutti gli ultimi giochi SEGA - utilizzerà la tecnologia anti-tamper Denuvo. Non solo, tutte le versioni saranno bloccate a 30 fps.SEGA ha rivelato questa nuova informazione sul frame rate nella sua FAQ su Shenmue 1 e 2. Tuttavia, si potrà giocare a 16:9 ...

Shenmue I & II : Nuovi dettagli svelati : Nella giornata di ieri è stata ufficialmente svelata la data di uscita di Shenmue I & II, la collection in HD che racchiude i primi due capitoli della serie, prevista su PC, PS4 e Xbox One a partire dal 21 Agosto 2018, quest’oggi vogliamo condividere con voi Nuovi dettagli. Nuovi dettagli per Shenmue I & II Di seguito le nuove informazioni appena diffuse: Il gioco proporrà il medesimo gameplay della versione ...

Shenmue 1 & 2 : arriva la conferma della data di uscita per PS4 - Xbox One e PC : SEGA Europe Ltd. annuncia, confermando i rumor di questa mattina, che l'epica e pioneristica saga Shenmue I & II arriverà in versione fisica e digitale per PlayStation 4 e Xbox One, con una release solo digitale per Steam il 21 agosto 2018. Da oggi, Shenmue I & II è disponibile per il pre-order digitale su PSN, Xbox Marketplace e Steam con uno sconto del 10% in vista del lancio. Potete effettuare il pre-order di Shenmue I & II presso ...

Shenmue I & II : Microsoft Store avrebbe svelato la data di uscita : Risalendo al mese di aprile di quest'anno, ricorderete l'annuncio di Sega in merito a Shenmue I & II: la compagnia svelò ufficialmente l'arrivo della collection su PC, PS4 e Xbox One dopo numerosi rumor.Fino ad oggi, non sono state fornite informazioni su una data di lancio precisa per Shenmue I & II e i due titoli rimangono in programma per un generico 2018.Ma, stando a quanto segnalato da Gematsu, Microsoft Store avrebbe indicato la ...