Settore del fitness prosegue la sua forte espansione in Svizzera

Tavolo TV 4.0 tra Mise - Agcom ed i principali operatori del Settore televisivo : Il Ministro dello Sviluppo Economico, del Lavoro e delle Politiche sociali Luigi Di Maio ha presieduto il Comitato interministeriale per la Banda Ultra Larga (COBUL) nella sua nuova composizione. Nella riunione odierna si è provveduto a modificare le “Linee guida per il Piano di comunicazione - Strategia banda ultralarga 2016-2020” al fine di assicurare lo stanziamento di risorse sufficienti per svolgere la rendicontazione, ...

Il Settore automotive dell'Italia si muove in lieve rialzo - +0 - 30% - : Partenza moderatamente positiva per il comparto italiano auto e ricambi , che si muove poco sopra i livelli di chiusura di ieri, nonostante l'andamento piatto dell' EURO STOXX Automobiles & Parts , ...

Rialzo controllato per il Settore automotive dell'Italia - +0 - 69% - - seduta effervescente per Pirelli : Teleborsa, - Senza grandi spunti rialzisti il comparto italiano auto e ricambi, che ha chiuso attorno ai livelli precedenti, in sintonia con l'EURO STOXX Automobiles & Parts, che mostra un progresso ...

Rialzo controllato per il Settore automotive dell'Italia - +0 - 69% - - seduta effervescente per Pirelli : Senza grandi spunti rialzisti il comparto italiano auto e ricambi , che ha chiuso attorno ai livelli precedenti, in sintonia con l' EURO STOXX Automobiles & Parts , che mostra un progresso moderato. ...

Andamento negativo per l'indice del Settore telecomunicazioni - -1 - 04% - - giù Telecom : Teleborsa, - Il Comparto Telecomunicazioni in Italia termina la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità l'EURO STOXX Telecommunications. Il FTSE Italia Telecommunications ha ...

Andamento negativo per l'indice del Settore telecomunicazioni - -1 - 04% - - giù Telecom : Il Comparto Telecomunicazioni in Italia termina la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità l' EURO STOXX Telecommunications . Il FTSE Italia Telecommunications ha chiuso a 12.

Andamento cauto per l'indice del Settore telecomunicazioni - -0 - 05% - : Il Comparto telecomunicazioni in Italia si muove nella giornata odierna sui livelli precedenti, mentre l' EURO STOXX Telecommunications si mostra timidamente negativo. Il FTSE Italia ...

Nissan - Accordo con Envision per la cessione del Settore batterie : Dopo la fallita cessione al fondo cinese Gsr Capital la Nissan ha preso accordi con l'Envision Group per la vendita della Automotive Energy Supply Corporation, dedicata allo sviluppo e alla produzione di batterie per i veicoli elettrici. L'Accordo include anche le unità produttive di Smyma, in Tennessee, e di Sunderland, in Inghilerra, oltre ai centri di ricerca giapponesi di Oppama, Atsugi e Zama: tutti i posti di lavoro saranno ...

Campania - Salvatore Velotto nel Cda del CAAN : 'Rilanceremo ancor di più il Settore agroalimentare' : 'In un momento particolare per l'ente sottolinea il presidente Velotto Salvatore l'inserimento di un esperto nel settore del food nel cda di un centro così importante per l'economia del settore ...

Il Settore automotive dell'Italia si muove in territorio positivo - +1 - 07% - - seduta effervescente per Fiat Chrysler : Teleborsa, - Andamento tonico per il comparto italiano auto e ricambi, grazie alla scia positiva disegnata dall'EURO STOXX Automobiles & Parts. Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha aperto a 199.501,5,...

Nissan - Accordo con Envision per la cessione del Settore batterie : Dopo la fallita cessione al fondo cinese Gsr Capital la Nissan ha preso accordi con l'Envision Group per la vendita della Automotive Energy Supply Corporation, dedicata allo sviluppo e alla produzione di batterie per i veicoli elettrici. L'Accordo include anche le unità produttive di Smyma, in Tennessee, e di Sunderland, in Inghilerra, oltre ai centri di ricerca giapponesi di Oppama, Atsugi e Zama: tutti i posti di lavoro saranno ...

Palermo 30 giugno 2018 : Convegno sulla riforma del terzo Settore organizzato dall´ANASluglioluglio : Si è svolto il 30 luglio alle ore 14:30 nei locali di via Hudson secondo il programma previsto dalla tabella dei lavori, il Convegno organizzato dall´Associazione nazionale di azione sociale Anas. Al ...

Si è mosso in territorio positivo il Settore automotive dell'Italia - +1 - 18% - - corre Ferrari : Scambi positivi per il comparto italiano auto e ricambi , decisamente in controtrend rispetto alla debolezza evidenziata dall' EURO STOXX Automobiles & Parts . Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha ...

Si muove in territorio negativo l'indice del Settore telecomunicazioni - -1 - 43% - - seduta depressa per Telecom Italia : Teleborsa, - Scambi negativi per il comparto Telecomunicazioni in Italia, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'EURO STOXX Telecommunications. Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto a 13.