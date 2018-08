Servizio di polizia locale con Acquanegra e l' aiuto di Rodigo

Reggio Emilia - una casa gratis e l’auto di Servizio per usi personali : due agenti della Polizia municipale nei guai : Si comportavano da padroni di casa nel proprio ufficio di Polizia, dove da otto anni avevano messo in piedi un sistema di potere basato su aggressioni verbali a dipendenti e collaboratori, costretti anche a denunciare i colleghi sotto la minaccia di provvedimenti disciplinari, turni di lavoro sfavorevoli e ferie negate. Ma gli abusi di due agenti della municipale di Montecchio, in provincia di Reggio Emilia, non si limitavano al luogo di lavoro: ...

Perugia - danneggia mezzi pubblici per obbligare i conducenti a fermarsi : denunciato dalla polizia per interruzione di pubblico Servizio : Perugia Per circa un anno una linea del trasporto urbano di BUS ITALIA è stata oggetto di aggressione con lanci di pietre da parte di un ragazzo ventottenne che "pretendeva" di far arrestare ogni ...

La polizia municipale di Spello continua il Servizio serale e notturno : Stampa Cronaca Foligno TOPICS controlli municipale notte Spello Precedente: 'Vicoli Food', a Montone passeggiata enogastronomica con 'Fundraisind alla carbonara' Successivo: Ballottaggio a Terni, il ...

Colpito alla testa da un masso mentre è in Servizio : morto agente di polizia : Non ce l'ha fatta Gino Zanardini, agente di polizia locale di 61 anni di Toscolano Maderno, Brescia. In...