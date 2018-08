Serpente boa abbandonato | recuperato in una cantina a Milano

meteoweb.eu

(Di venerdì 10 agosto 2018) Unboa di giovane età, di poco più di 30 cm, è statodai carabinieri a, ieri sera poco dopo le 20. L’animale è stato trovato all’interno di alcune cantine condominiali in un quartiere di periferia. Una pattuglia dell’Arma è stata fermata da alcuni residenti in via Costantino Baroni, al Gratosoglio, ed informata che in un palazzo vicino era stato trovato un “pitone”. I militari hanno chiamato l’Enpa, che hail piccolo boa e lo custodira’ fino a quanto la Forestale non trovera’ una sistemazione per l’animale, probabilmentedal proprietario. Ilsi era appallottolato sul davanzale di una delle finestre del locale. L'articoloboain unaMeteo Web.