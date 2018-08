Serie B | ufficiale | campionato a 19 squadre

Serie A - le partite del campionato italiano trasmesse anche negli Stati Uniti : ufficiale l’accordo con Espn : A partire dal 2018, più di 340 partite a stagione saranno trasmesse su Espn+, la nuova piattaforma streaming a pagamento dedicata allo sport Espn ha siglato un accordo pluriennale per l’acquisizione dei diritti esclusivi di trasmissione della Serie A negli Stati Uniti. A partire dal 2018, più di 340 partite a stagione saranno trasmesse su Espn+, la nuova piattaforma streaming a pagamento dedicata allo sport, sviluppata da The Walt ...

Juventus - arriva il comunicato ufficiale : SQUADRA B in Serie C - Juventus - : Venerdì 03 Agosto 2018, Un'altra grande novità nel mondo Juventus. Dal prossimo anno, infatti, il Club potrà contare su una seconda SQUADRA, dal nome Juventus U23, che militerà nel campionato di SERIE C, al via dal prossimo 25 agosto. Il progetto si è ...

Ufficiale - la Juventus avrà la seconda squadra : è stata ammessa in Serie C : La seconda squadra della Juventus è stata ufficialmente ammessa al prossimo campionato di Serie C. L'articolo Ufficiale, la Juventus avrà la seconda squadra: è stata ammessa in Serie C è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus - ufficiale l'iscrizione della squadra B alla Serie C : Il provvedimento è impugnabile innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni nei termini dei regolamenti. L'allenatore della squadra sarà Mauro Zironelli, che prima del fallimento era stato ...

Ripescaggi Serie B - è festa per Novara e Catania : ricorso FIGC respinto - è ufficiale! : Ripescaggi Serie B, è fatta per Novara e Catania che possono festeggiare il ritorno nel campionato cadetto, prendono il posto di Bari e Cesena che non sono riuscite ad iscriversi. A renderlo noto è la FIGC con un comunicato ufficiale della Corte Federale d’Appello: 1. ricorso DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI SANTOPADRE MASSIMILIANO, GORETTI ROBERTO, PERCASSI LUCA, SARTORI GIOVANNI, DELLE SOCIETÀ AC ...

Ufficiale L’Accordo Tra Sky E Dazn Per Lo Streaming Di Serie A E Serie B : Sky Italia e Dazn trovano l’accordo: ecco come i clienti Sky potranno vedere Serie A e Serie B in Streaming (dovranno pagare un supplemento, solo in Streaming) Serie A e Serie B Streaming 2018 2019 su Sky: ecco come funziona l’accordo con Dazn Dopo le indiscrezioni degli scorsi giorni, finalmente è stato ufficializzato l’accordo tra Sky e Dazn […]

La Covisoc boccia l’Avellino - ufficiale l’esclusione dalla prossima Serie BKT : Il club irpino non è stato ammesso al prossimo campionato di Serie BKT. E' la terza società dopo Bari e Cesena che viene esclusa dal torneo cadetto. L'articolo La Covisoc boccia l’Avellino, ufficiale l’esclusione dalla prossima Serie BKT è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie C - ammissione al campionato : il comunicato ufficiale del Trapani : Poiché dallo scorso 12 luglio fino ad oggi sono state diffuse notizie di stampa su diverse testate nazionali e siti internet, in cui è stato erroneamente scritto che l’ammissione al campionato di Serie C da parte del Trapani Calcio fosse a rischio per non meglio chiariti problemi rilevati dalla Covisoc e che la Società avrebbe dovuto presentare ricorso per regolarizzare la propria posizione, si precisa – si spera in via definitiva – che il ...

Serie A 2018-2019 - ecco il pallone ufficiale della prossima stagione : La Serie A ha il suo nuovo pallone. Nike Merlin è il nuovo Serie A Official Ball che sarà utilizzato nel corso della stagione 2018-2019 sui campi di Serie A, Coppa Italia, Supercoppa italiana e delle...

Serie B - ufficiale il fallimento del Cesena : la società ripartirà dai dilettanti : La società romagnola non presenterà ricorso per iscriversi al campionato di Serie B dopo la bocciatura della Covisoc. Il club potrebbe ripartire dalla D. L'articolo Serie B, ufficiale il fallimento del Cesena: la società ripartirà dai dilettanti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mercato Serie A - ufficiale : Mike James è di Milano : ROMA - La notizia era nell'aria da tempo e adesso è arrivata anche l'uffucialità: Mike James è il quinto colpo di Mercato dell'Olimpia Milano in vista della stagione 2018/2019. Il play-guardia ...

Ufficiale la data di messa in onda di You : la Serie con Penn Badgley e Shay Mitchell arriverà in Italia? : Un piccolo poster ha reso Ufficiale la data di messa in onda di You. Nelle scorse settimane abbiamo parlato della nuova serie tv thriller che mette insieme l'amato protagonista di Gossip Girl e la sexy mora di Pretty Little Liars e adesso c'è finalmente qualche novità sulla programmazione Usa e non solo. Penn Badgley e Shay Mitchell saranno tra i protagonisti della serie Lifetime che debutterà il prossimo 9 settembre negli Usa. Una storia ...