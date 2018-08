Serie B | Lunedì i calendari a 19 squadre

Serie B a 19 squadre - lunedì saranno resi noti i calendari : Il comunicato della Lega Serie B rende nota la redazione dei calendari La Lega B ha annunciato, con una nota, che i calendari del prossimo campionato “saranno resi noti a Milano, nella sede di via Rosellini, lunedì alle ore 19 con l’organico previsto a 19 squadre”. “La Lega B, inoltre, si riserva ogni azione in ogni sede nei confronti di tutti coloro che si sono resi e si renderanno responsabili di condotte e ...

Bari : entro lunedi’ iscrizione alla Serie D : Il nuovo Bari di Aurelio De Laurentiis ripartira’ per tappe forzate: prima quelle burocratiche e subito dopo l’individuazione di responsabili sportivi, allenatore (tiepida la pista che porta ad Edy Reja come direttore tecnico) e ingaggi per la rosa dei calciatori (bisognera’ attenersi alla regola degli under da avere in formazione). entro lunedi’ prossimo, 6 agosto, il club presentera’ la documentazione e le ...

Serie B : lunedì assemblea sui diritti tv : assemblea di Lega B lunedi’ 30 luglio alle ore 12 nella sede di via Rosellini a Milano. All’ordine del giorno, fra gli altri punti, i diritti audiovisivi per il triennio 2018/2021, con le offerte per i pacchetti dei diritti in chiaro, l’individuazione delle date del calendario e del format playoff e playout del campionato 2018/2019, quindi le valutazioni e determinazioni in merito al numero di sostituzioni dei calciatori ...

Serie B – La Covisoc esclude Avellino - Bari e Cesena! Ricorso entro lunedì oppure via ai ripescaggi : La Covisoc esclude Avellino, Bari e Cesena dalla Serie B: decisione pazzesca alla quale i 3 gloriosi club potranno fare Ricorso entro lunedì oppure prenderanno il via i ripescaggi Clamorosa decisione in grado di cambiare il volto della Serie B. La Covisoc non ha ritenuto idonee le domande di iscrizione al prossimo campionato di tre grandi club: Avellino, Bari e Cesena. Le tre società potranno fare Ricorso fino a lunedì 16 luglio, provando ...