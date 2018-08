Serie B - Lo Monaco | ' Un campionato a 19 squadre sarebbe un golpe'

BMW Serie 3 Touring - Test su strada per la station di Monaco : In attesa della nuova BMW Serie 3, nome in codice G20, che debutterà entro la fine del 2018, è già tempo di Test anche per l'immancabile Touring. La best seller di Casa BMW qui si mostra in allestimento M Sport, con paraurti, impianto frenante e assetto specifici.Il design si evolve senza rivoluzioni. Le proporzioni della Serie 3 Touring sono quelle note, ma in realtà la BMW ha in serbo molte novità stilistiche per i propri clienti. La nuova ...