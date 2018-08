Serie B | la Lega conferma | lunedì il calendario | a 19 squadre | Ma la Figc è per le 22

Serie B - il sindaco di Catania minaccia l’azione legale in caso di mancato ripescaggio : Salvo Pogliese, sindaco di Catania, parla del mancato ripescaggio del Catania in Serie B: il politico minaccia l’azione legale contro la FIGC “Stiamo seguendo costantemente la vicenda relativa all’incredibile golpe che FIGC e Lega Serie B stanno tentando ai danni del Catania. In questi minuti insieme all’assessore allo Sport Sergio Parisi abbiamo compiuto i passi necessari per ribadire alle istituzioni calcistiche ...

Serie B - la Lega conferma : lunedì il calendario - a 19 squadre - : Serie B Campionato a 19 squadre e calendario lunedì 13 agosto. Questa la scelta confermata dalla Lega di Serie B che, in un comunicato, fa sapere: «I calendari del campionato Serie B 2018/19 saranno ...

Blocco ripescaggi in Serie B - adesso è bufera : 'è illegale' : Queste le parole del presidente della Lega B, Mauro Balata, alla Gazzetta dello sport, parole che sembrano spezzare i sogni di ripescaggio di Novara, Catania e Siena . Dopo tale esternazione di ...

Blocco ripescaggi in Serie B - adesso è bufera : “è illegale” : In Serie B sta succedendo davvero di tutto, si è scatenato il caos dopo la decisione di Balata di chiudere ai ripescaggi per la prossima stagione “Abbiamo fatto presente alla Figc che le nostre società si sono espresse per non procedere ai ripescaggi. Noi riteniamo che questa richiesta possa essere accolta per diverse ragioni, soprattutto per il fatto che quest’iniziativa non avrebbe nessuna conseguenza sugli altri campionati. Quindi ...

Lega Serie A rinnova i propri loghi : “La Serie A TIM 2018-2019 ricomincia da un nuovo punto di partenza, la ‘A’. A 10 giorni dall’avvio della nuova stagione del grande calcio, la Lega di A ha svelato il nuovo marchio della Serie A per la stagione entrante che si inserisce in un articolato progetto di restyling dei marchi della Lega Serie A e delle sue competizioni. “Evoluzione in chiave contemporanea del logo sin qui in uso, il nuovo marchio ...

Serie A - Coppa Italia - Supercoppa e Primavera : la Lega svela i nuovi loghi : Rinnovati i loghi di Serie A, Coppa Italia, SuperCoppa e Primavera: il nuovo brand dà risalto all'immediatezza della "A" L'articolo Serie A, Coppa Italia, SuperCoppa e Primavera: la Lega svela i nuovi loghi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A – La Lega rinnova i Loghi per la stagione 2018-19 : La Lega Calcio di Serie A rinnova i propri Loghi a pochi giorni dall’inizio del campionato 2018-2019 A pochi giorni dall’inizio del campionato, al via il 18 agosto la Lega Serie A rinnova i propri Loghi. Lo annuncia la stessa Lega di A, con una nota sul suo sito ufficiale: “Evoluzione in chiave contemporanea del logo sin qui in uso, il nuovo marchio nasce dal desiderio di dare centralità proprio alla ‘A’, ...

Diritti Tv - accordo Lega-Espn : la Serie A sbarca negli Usa : "L'acquisizione della Serie A italiana sottolinea la nostra ambizione di rendere ESPN+ la casa delle migliori leghe calcistiche del mondo e l'irrinunciabile destinazione per i loro appassionati negli ...

Lega Serie A e Serie B “preoccupate” per l’impatto del DL Dignità : Alcune delle principali leghe sportive italiane si sono dette "preoccupate" per il potenziale impatto del DL Dignità. L'articolo Lega Serie A e Serie B “preoccupate” per l’impatto del DL Dignità è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Lega Serie A - Var sarà visibile sui maxi-schermi degli stadi : La Lega di Serie A ha annunciato, con una circolare pubblicata sul proprio sito ufficiale, che la Var (Video assistant referees), sarà visibile sui maxischermi degli stadi del massimo campionato. Le immagine saranno diffuse solo dopo che l’arbitro avrà preso la sua decisione e che sarà autorizzata solo la trasmissione di immagini relative alla gara in corso. Non potranno invece essere trasmesse azioni controverse relative a ...

Lega Pro nel caos - Serie C a rischio : l’inizio è rinviato ma il campionato “potrebbe essere sospeso” : Serie C, caos INIZIO campionato- Il Consiglio direttivo della Lega Pro ha deciso di posticipare l’inizio del campionato di Serie C alla prima domenica di settembre, ma nella riunione odierna ha anche deciso di indire un’assemblea per mercoledì 22 agosto a Roma per decidere “se sospendere o meno il campionato in assenza di certezze economico-finanziarie e per la precarietà della governance del calcio italiano”. ...

Lega Pro - Serie C a rischio : l’inizio rinviato a settembre - ma potrebbe slittare ancora : La Lega Pro nel caos, la Serie C rischia di veder slittare la sua data di inizio: il comunicato diramato dopo il consiglio direttivo “Siamo in un clima di totale incertezza e precarietà nel calcio italiano il quale ha l’esigenza che si convochi l’assemblea elettiva per dar vita ad una nuova governance che superi il regime commissariale per un governo della Figc capace di traghettare verso una stagione di riforme non più ...

LegaPro - la Serie C slitta a settembre - : ANSA, - ROMA, 6 AGO - slitta il campionato di Serie C alla prima settimana di settembre, a rischio l'avvio del torneo per il "clima di totale incertezza e precarietà nel calcio italiano". E' quanto ha ...

Arc System Works sta lavorando a "qualcosa" di legato alla Serie Guilty Gear : L'EVO 2018 è giunto finalmente alla fine e, tra le varie notizie relative a vari giochi picchiaduro, ha portato con sé un'altra piccola novità dalle finali di Guilty Gear Xrd REV 2.Come segnala Dualshockers, dopo aver annunciato l'ArcRevo World Tour, il fondatore di Arc System Works e amministratore delegato Minoru Kidooka è salito sul palco per fare un annuncio attraverso un traduttore:"Sfortunatamente Daisuke (Ishiwatari, Guilty Gear Director) ...