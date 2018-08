Serie A nel caos | il Crotone si scaglia contro il Chievo | ecco cosa chiedono i calabresi

Serie B - Frosinone-Palermo : tutto nelle mani della Corte sportiva d’appello della Figc : Il collegio Garanzia rinvia a CSA la decisione su Frosinone-Palermo Il Collegio di Garanzia dello Sport ha chiesto di riformulare le sanzioni a carico del Frosinone, per quanto riguarda il match di ritorno dei play off di Serie B contro il Palermo. Il collegio ha rigettato l’istanza della società siciliana per lo 0-3 a tavolino, ha riunito i ricorsi presentati dai due club e ha rinviato la questione alla Corte sportiva ...

Serie A - Capello crede nel rilancio : Nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport il tecnico italiano analizza la situazione: Finalmente in casa rossonera c'è stata una svolta seria, con persone competenti e giocatori di esperienza e ...

Serie B nel caos - clamorosa decisione in arrivo : blocco dei ripescaggi? : caos RIPESCAGGI Serie B- Una notizia clamorosa arriva dalla Serie B. Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Nicola Binda, ha scritto su Twitter che la Lega B ha deciso di bloccare i ripescaggi e far partire il campionato a 19 squadre. Mauro Balata presidente della Lega B, ha chiarito: “abbiamo fatto presente alla Figc che le nostre società si sono espresse per non procedere ai ripescaggi. Noi riteniamo che questa richiesta possa essere ...

Nuoto - Europei 2018 : pioggia di argenti sull’Italia nella penultima giornata! Paltrinieri inizia la Serie : Una vera e propria pioggia di medaglie, soprattutto argenti, per l’Italia nella penultima giornata di gare nella piscina di Glasgow, sede degli Europei 2018. Andiamo dunque a raccontarvi quanto avvenuto nel day-6 della rassegna continentale 800 STILE LIBERO UOMINI (FINALE) L’argento della volontà e del coraggio. Gregorio Paltrinieri non si smentisce ed anche se è costretto ad abdicare per via di un Mykhaylo Romanchuk ...

Ecco come si colloca Zelda : Breath of the Wild nella timeline della Serie : The Legend of Zelda: Breath of the Wild è stato un successo incredibile e ha tenuto (e tiene) impegnati moltissimi giocatori. Ma moltissimi dei fan che hanno apprezzato Breath of the Wild si sono chiesti dove collocare il gioco all'interno della timeline della serie.Finalmente, ora abbiamo una risposta che, come segnalano i colleghi di Eurogamer.net, proviene direttamente dal producer Eiji Aonuma e dal director Hidemaro Fujibayashi.Read ...

Monica Bellucci è Tina Modotti nella miniSerie internazionale : Monica Bellucci interpreterà Tina Modotti, la fotografa friulana rivoluzionaria comunista negli anni Venti e Trenta che arrivò fino in Messico. Radical Eye: The Life and Time of Tina Modotti è il titolo della miniserie internazionale. Lo ha annunciato Variety che ha pubblicato anche la prima immagine dell’attrice nei panni della donna che è diventata un personaggio leggendario. Dietro la macchina da presa Edoardo De Angelis per una ...

Serie A - ecco lo streaming su Facebook : una gara gratis - ma solo nel Regno Unito : TORINO - La Serie A allarga i suoi confini e abbraccia anche i social network. Da questa stagione almeno una gara del campionato italiano e della Liga infatti saranno trasmesse gratuitamente in ...

Bonelli Editore produrrà una Serie TV su Dylan Dog - in inglese - : 'Stiamo investendo e creando spettacoli originali di alta qualità tra cui la nuova serie Dylan Dog", dichiara il presidente Davide Bonelli . Mentre le trattative per nuovi progetti con potenziali ...

La Serie A sbarca su Facebook : nel Regno Unito gratis una gara live ogni weekend : La Serie A sbarca su Facebook nel Regno Unito: Eleven Sports, che detiene i diritti tv del campionato italiano, ha infatti stretto una partnership con Facebook L'articolo La Serie A sbarca su Facebook: nel Regno Unito gratis una gara live ogni weekend è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Showtime ha annunciato “Shut Up and Dribble” - una docu-Serie sul ruolo degli atleti nella politica americana : il produttore esecutivo sarà LeBron James : Le rete via cavo statunitense Showtime ha annunciato una nuova docu-serie divisa in tre parti sul ruolo degli atleti professionisti nella politica americana degli ultimi anni. Il titolo sarà Shut Up and Dribble, che si rifà a un commento della presentatrice Laura The post Showtime ha annunciato “Shut Up and Dribble”, una docu-serie sul ruolo degli atleti nella politica americana: il produttore esecutivo sarà LeBron James appeared ...

Da Superman a Geralt di Rivia? Henry Cavill è interessato al ruolo nella Serie TV di The Witcher targata Netflix : Annunciato nel maggio del 2017, l'adattamento televisivo dell'universo di The Witcher è uno dei progetti che più attira i fan del mondo creato da Andrzej Sapokowski e tutti coloro che hanno scoperto questo fantastico setting attraverso i romanzi o i notevolissimi videogiochi creati da CD Projekt RED.Attualmente la serie dovrebbe debuttare intorno al 2020 ma ancora non conosciamo i possibili interpreti dei personaggi più iconici e apprezzati. Chi ...

Lega Pro nel caos - Serie C a rischio : l’inizio è rinviato ma il campionato “potrebbe essere sospeso” : Serie C, caos INIZIO campionato- Il Consiglio direttivo della Lega Pro ha deciso di posticipare l’inizio del campionato di Serie C alla prima domenica di settembre, ma nella riunione odierna ha anche deciso di indire un’assemblea per mercoledì 22 agosto a Roma per decidere “se sospendere o meno il campionato in assenza di certezze economico-finanziarie e per la precarietà della governance del calcio italiano”. ...

Calcio - Avellino : domani l’audizione al Tar - gli irpini sperano ancora nella Serie B : Questione di ore per sapere il futuro dell’Avellino. domani è attesta l’audizione delle parti al Tar del Lazio, con il club irpino che cercherà di far valere le proprie motivazioni per essere riammessa in Serie B, dopo il ricorso respinto dal Collegio di Garanzia del Coni. Proprio il Coni, insieme a Figc e Lega B si presenteranno come soggetti controinteressati. Da ambienti vicini al club, sembra che l’Avellino sia fiducioso di una ...

Prima edizione di Aria di masseria : cultura ed enogastronomia nelle masSerie didattiche pugliesi : Un evento che si è tenuto il 4 agosto e che si ripeterà l' 1 settembre 2018: laboratori didattici, musica, mostre, danze, spettacoli teatrali e degustazioni enogastronomiche concentrati in un solo ...