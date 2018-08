Serie A negli USA | il campionato italiano sbarca su Espn

davidemaggio

: Steph Curry, il volto della rivoluzione #Warriors che ha travolto l'#NBA negli ultimi anni, è il mio primo contribu… - dchinellato : Steph Curry, il volto della rivoluzione #Warriors che ha travolto l'#NBA negli ultimi anni, è il mio primo contribu… - Sabaknows : @MScarpellino @corrierebologna @DLabanti Sono 4 le società in serie A che negli ultimi 3 anni (escluso questo) hann… - fabiofabbretti : #SerieA negli USA: il campionato italiano sbarca su #ESPN -

(Di venerdì 10 agosto 2018)A Definita la propria collocazione in Italia, tra Sky e DAZN, laUSA. A partire dalla stagione 2018/19, al via tra una settimana, la tv statunitensetrasmetterà il massimodi calcio, in virtù dell’accordo pluriennale siglato con la Lega di A.USA: i termini dell’accordo Lega-Almeno fino al 2021, più di 340 partite diA a stagione saranno trasmesse su+, la piattaforma streaming a pagamento dedicata allo sport e targata The Walt Disney Company Direct-to-Consumer & International (DTCI) e. Verranno distribuite, ai circa 90 milioni di abbonati, una media di 9 partite in diretta a settimana, mentre i canalitrasmetteranno il Match of the Week dellaA (disponibile anche in lingua spagnola suDeportes), per un totale di circa 40 partite a stagione. Nel pacchetto sono inclusi ...