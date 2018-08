Serie A | caso Plusvalenze | il Crotone chiede il rinvio delle gare del Chievo

Clamoroso in Serie A - riaperto il caso Frosinone-Palermo : adesso deve decidere la FIGC - inizio di campionato a rischio : CAOS IN Serie A- Palermo non è ancora finita. La finale di ritorno dei playoff di Serie B, vinta 2-0 dal Frosinone con la conseguente promozione nel massimo campionato, non è ancora una partita chiusa, almeno dal punto di vista giudiziario. Oggi, infatti, il Collegio di Garanzia del Coni ha riunito i ricorsi dei due club e ha annullato con rinvio la sentenza CSA/FIGC del 27 giugno, di fatto incaricando la Corte Sportiva d’Appello a ...

Serie A - Coni riapre caso Frosinone-Palermo/ Ultime notizie - "riformulare sanzione" : speranza rosanero : Serie A, Coni riapre caso Frosinone-Palermo: Ultime notizie, il Collegio propone di "riformulare la sanzione" ai ciociari, speranze per il club rosanero(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 20:10:00 GMT)

Serie B - il sindaco di Catania minaccia l’azione legale in caso di mancato ripescaggio : Salvo Pogliese, sindaco di Catania, parla del mancato ripescaggio del Catania in Serie B: il politico minaccia l’azione legale contro la FIGC “Stiamo seguendo costantemente la vicenda relativa all’incredibile golpe che FIGC e Lega Serie B stanno tentando ai danni del Catania. In questi minuti insieme all’assessore allo Sport Sergio Parisi abbiamo compiuto i passi necessari per ribadire alle istituzioni calcistiche ...

Caso plusvalenze Chievo Verona - Serie A in bilico : il Tribunale Federale fissa al 12 settembre la nuova udienza : Caso plusvalenze- Il Tribunale Federale Nazionale ha fissato al 12 settembre l’udienza per il Caso Chievo Verona. I rappresentanti del club veneto saranno ascoltati in merito allo scandalo plusvalenze fittizie emerse in cooperazione con il Cesena. La scelta della data, ben oltre l’inizio del campionato di Serie A, sembra alquanto assurda. Che succede se i giudici decidono la retrocessione in Serie B del club di Campedelli? Sicuramente cosa ...

Caso Parma - Zamparini furioso : “Palermo in Serie A” : Il Caso Parma continua a fare discutere, per il club ducale solo 5 punti di penalizzazione e Serie A conservata. Non ci sta Maurizio Zamparini che chiede la Serie A per il Palermo, ecco le dichiarazioni a Il Giornale di Sicilia: “Rosa da costruire? Dipende tutto dalla sentenza in appello fatta sul Caso Parma. La aspettiamo con fiducia, penso che andare in Serie A sia un nostro diritto e spero mettano a posto qualcosa che la gente non ...

Serie B : il Crotone chiede lo slittamento dei campionati per il caso Chievo : Il calcio d'agosto, come ormai accade da qualche anno, si continua purtroppo a giocare nei Tribunali. Dopo il caso Chievo Verona, per il quale il Tribunale Federale Nazionale si è espresso dichiarando l’improcedibilita', per un vizio formale, del deferimento emesso nei confronti della societa' veneta con conseguente permanenza in Serie A della squadra clivense si è alzato forte il coro di protesta del Crotone. Si, perchè in caso di ...

Bufera dopo il caso Chievo : il Crotone chiede la sospensione dei campionati - Serie A e B potrebbero slittare : Serie A e B potrebbero slittare a causa del caso che ha visto protagonista il Chievo Verona, imputato per plusvalenze fittizie Il Crotone chiede la sospensione dei campionati. Il club calabrese non ci sta e tuona dopo quanto accaduto relativamente all’inchiesta che vede imputato il Chievo Verona per plusvalenza fittizie. Ricordiamo che il club non è stato assolto, ma a causa di un vizio di forma è stata riscontrata ...

Chievo - Tribunale Figc : improcedibilità per il caso plusvalenze. Club resta in Serie A. Legali Crotone : “Subito nuovo processo” : Il Chievo Verona resta in Serie A, almeno per ora. Il Tribunale federale nazionale della Figc ha dichiarato infatti l’improcedibilità nei confronti della società per il caso delle plusvalenze fittizie. La procura guidata da Giuseppe Pecoraro aveva chiesto 15 punti di penalizzazione nello scorso campionato, una sanzione equivalente alla retrocessione in B, e tre anni di inibizione per il presidente Luca Campedelli. Il Tribunale presieduto da ...

Caso plusvalenze fittizie : il Chievo resta in Serie A : Si è conclusa la vicenda giudiziaria che nei giorni passati ha coinvolto Cesena e Chievo a favore, certamente, di quest'ultima società. Infatti, il Tribunale Federale ha dato ragione alla società di Campedelli: il presidente della società veneta, dimostrando che la Procura abbia creato un vizio di forma e quindi l'impossibilità di procedere con il processo, ha ottenuto la vittoria legale. Il Caso delle plusvalenze sospette e il vizio di ...

Caso Sms - Parma -5 punti in Serie A - due anni a Calaiò : Roma, 23 lug., askanews, - Cinque punti di penalizzazione al Parma da scontare in serie A nella prossima stagione, due anni di squalifica a Calaiò. Il tribunale nazionale federale ha emesso la sua ...

'Caso Spezia' - chiesti 2 punti di penalizzazione per il Parma : a rischio la Serie A : Roma - Il Parma Calcio rischia la serie A. La Procura federale ha chiesto una sanzione di tipo afflittivo di 2 punti per il club ducale relativi alla stagione 2017/2018. Nel caso la neopromossa ...

Caso Chievo - il Crotone chiede la riammissione in Serie A : Caso Chievo – Situazione sempre più delicata per il Chievo, il club è finito nel mirino per le plusvalenze fittizie realizzate con il Cesena, è arrivato il deferimento ed il rischio è anche quello della retrocessione, terremoto anche nel campionato di Serie B. Segue la situazione con grande interesse il Crotone, il club calabrese è retrocesso in Serie B dopo l’ultima stagione sfortunata e ha depositato presso la Procura ...

