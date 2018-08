Serie A | accolto il ricorso del Parma | via la penalizzazione

ilgiornale

: Tolti i 5 punti di penalizzazione! ? Il Parma tira un enorme sospiro di sollievo dopo la sentenza in appello! ?? - Eurosport_IT : Tolti i 5 punti di penalizzazione! ? Il Parma tira un enorme sospiro di sollievo dopo la sentenza in appello! ?? - YahooSportsIT : Serie A: il Parma è salvo, accolto il ricorso! - DanieleMaisto83 : Giustizia è fatta. Se fossi nel #parma farei partire tante querele per i danni d'immagine -

(Di venerdì 10 agosto 2018) La Corte Federale d'Appello ha cancellato ladi 5 punti precedentemente comminata ale ha ridotto la squalifica ad Emanuele Calaiò a 6 mesi con 30 mila euro di multa.Tira un sospiro di sollievo il, condannato in primo grado dal Tribunale Federale Nazionale ad unadi 5 punti da scontare nel prossimo campionato diA: la Corte Federale d'Appello ha parzialmenteildella società ducale, convertendo la prima sanzione in una multa di 20 mila euro.Buone notizie anche per il calciatore Emanuele Calaiò, la cui squalifica è stata ridotta a 6 mesi, fino esattamente al 31 dicembre 2018, insieme ad una sanzione pecuniaria di 30 mila euro, decisione seguita alla derubricazione del reato, da tentato illecito sportivo a semplice violazione dell'Art 1 sulla lealtà sportiva.Respinto invece ildel Palermo, che chiedeva una sanzione ...