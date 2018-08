Medici Senza frontiere denuncia : «Francia - violazioni continue a Ventimiglia» : Medici senza frontiere denuncia le “libertà” francesi al confine: «Rimandati in Italia in 147, profughi trattenuti fino a 14 ore anziché 4»

"Scienza Senza frontiere" : i migranti salgono in cattedra per un giorno : Ricciardi , presidente Iss, : "La scienza è veicolo di inclusione e terreno comune su cui costruire cultura e valori condivisi"

Festival Locarno : termina iniziativa "Democrazia Senza frontiere" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

'Smettetela di fare la Ong'. Medici Senza frontiere risponde alle fake news social : Cosa succede se si prova a rispondere ai commenti che ogni giorno si moltiplicano sulle pagine dei social network? Abbiamo chiesto a Roberto...

L’appello di Medici Senza frontiere al premier Conte : “Senza soccorsi Ong in mare è una strage - riapra i porti” : La presidente di Medici senza Frontiere Italia, Claudia Lodesani, ha inoltrato una lettera-appello al presidente del Consiglio Giuseppe Conte chiedendo al governo di modificare le politiche per l'accoglienza migranti e di riaprire i porti italiani allo sbarco delle persone salvate nel Mar Mediterraneo: "Caro Presidente, prima che l’incendio diventi indomabile, convochi i suoi ministri, parli con Macron, chiami la Merkel, scriva a Tusk. Lasci ...

Migranti - Medici Senza frontiere contro il governo : “Senza Ong aumentate le morti in mare” : Medici senza Frontiere accusa il governo e le politiche italiane ed europee in tema di Migranti, soprattutto in merito alla chiusura dei porti alle Ong. Secondo i dati forniti da Msf, nelle ultime quattro settimane - senza le imbarcazioni delle Ong in mare - sono morte più di 600 persone nel Mediterraneo, la metà del totale dei decessi avvenuti nel 2018.Continua a leggere

Avvisi di garanzia a personale di Save The Children e Medici Senza Frontiere : Per «Favoreggiamento di immigrazione clandestina» a seguito dell’inchiesta legata alla Ong tedesca Jugend Rettet e alle intercettazioni tra l’equipaggio e dei trafficanti

Vestire la solidarietà : le t-shirt di Medici Senza frontiere raccontano che siamo tutti #Umani : Medici Senza Frontiere torna a raccontare l'esperienza dell'azione umanitaria e questa volta lo attraverso delle t-shirt. Si va dalla denuncia graffiante di Makkox e Mauro Biani, passando per il tratto di Alessandro Gottardo, fino alla poesia di Fernando Cobelo e alle linee geometriche di Fonzy Nils: le t-shirt #Umani di MSF testimoniano la solidarietà e la simboleggiano con abbracci, cuori, mani che si stringono.Ogni maglietta ritrae ...

Libia - Medici Senza frontiere : «Nessuno dica che qui la tortura non esiste» : «tortura in Libia? Solo retorica». In un mondo ideale, verrebbe quasi voglia di credere alle parole pronunciate dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, al termine della sua prima visita in Libia. A Tripoli ha incontrato il ministro Abdulsalam Ashou con l’intenzione di proporre degli hotspot per migranti a sud del Paese. È andata male: l’idea, come prevedibile, è stata categoricamente rifiutata. Nelle poche ore ...

Migranti - Medici Senza frontiere a Salvini : ‘Torture in Libia non sono retorica. Ecco le conseguenze fisiche e mentali su pazienti’ : Al rientro dalla Libia aveva detto che le torture dei Migranti e rifugiati sono “retorica” e alcuni centri d’accoglienza sono “all’avanguardia”. Frasi, quelle di Matteo Salvini, che hanno portato Medici senza frontiere ad esprimere “dissenso” perché molti dei pazienti assistiti dalla ong a Roma “sono passati attraverso la Libia” e lì “sono stati torturati e maltrattati”, ...

"Barattavano medicine in cambio di sesso". La denuncia della Bbc dell'operato di Medici Senza Frontiere : Medici senza Frontiere è di nuovo sotto i riflettori internazionali: dopo l'autodenuncia del febbraio scorso per casi di abusi sessuali all'interno dell'organizzazione, membri del personale addetto alla logistica sono accusati adesso da alcune ex dipendenti di aver pagato prostitute in vari Paesi africani e in alcuni casi di aver ottenuto prestazioni sessuali in cambio di Medicinali.Secondo testimonianze ottenute dal programma della BBC ...

Aquarius a Valencia - Medici Senza frontiere contro il governo : “Ha giocato con la vita di 629 persone” : Durissimo comunicato di Medici senza Frontiere contro il governo: "Gli uomini, le donne e i bambini a bordo dell'Aquarius sono fuggiti da conflitti e povertà e sono sopravvissuti ad orribili abusi in Libia. Sono stati trasferiti da una barca all'altra come merci e hanno dovuto sopportare un inutile e lungo viaggio in mare".Continua a leggere

AQUARIUS ARRIVATA A VALENCIA/ “Benvenuti a casa”. Medici Senza frontiere attacca l’Unione Europea : AQUARIUS ARRIVATA a VALENCIA, per 629 migranti, finisce l’odissea in mare: ad accoglierli, 2.300 persone. E' approdata nelle scorse ore in Spagna l'imbarcazione carica di profughi(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 09:39:00 GMT)

Caso Aquarius - Medici Senza frontiere : 'Dispersi due migranti : forse annegati durane i soccosi' : 'Mancano all'appello due persone, si teme annegate nelle difficili operazioni di salvataggio tra sabato e domenica', quando 629 migranti sono stati soccorsi a largo della Libia e fatti salire tutti ...