Se l' Inps sbaglia i calcoli deve risarcire

Tito Boeri - l'Inps sbaglia e rovina la vita a un pensionato : ora l'istituto è costretto a pagare : Quando l'Inps sbaglia i conti deve pagare. Quando poi l'istituto guidato da Tito Boeri, garantisce che si può andare in pensione ma poi salta fuori che i suoi conteggi sono errati, e quindi non si può ...

L'Inps di Tito Boeri sbaglia i calcoli : un assegno su quattro è sballato - scattano i rimborsi : L'Inps sbaglia i conti e si tiene ogni mese centinaia di euro che dovrebbe invece versare ai suoi iscritti. Se ne accorgono due trevigiani che prima protestano, inascoltati, con i funzionari locali, e ...

Inps - Tito Boeri sugli esodati ha sbagliato tutte le stime : il documento che lo dimostra : Le dichiarazioni dell'Inps vanno sempre prese per oro colato? Le sue previsioni, non i dati distribuiti in consuntivo frutto di calcoli statistici, vanno scolpite sul granito? 'Non direi', dice Cesare ...

Dl dignità - Di Maio : “Confindustria sbaglia a difendere il gioco d’azzardo. Inps? No polemica - diverse vedute” : “Sentire Confindustria dire che gli effetti di questo decreto sono negativi e giustificarlo con degli studi che hanno portato avanti non mi convince perché questo è lo stesso centro studi che diceva che se vinceva il no al referendum cadeva l’economia italiana. Una cosa è totalmente sbagliata e cioè che difenda il gioco d’azzardo, e mi spiace perché dentro Confindustria ci sono le aziende di Stato e proprio da loro dovremmo ...

L'Inps sbaglia e le versa un sussidio mai richiesto : "Ora tocca a me pagare per quell'errore" : L'Inps sbaglia e al contribuente tocca pagare l'errore burocratico. Da oltre un anno Valentina Cervi, 33enne reggiana residente a Carpi, si ritrova suo malgrado protagonista di una situazione kafkiana, in lotta contro la...