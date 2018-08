Scuola | via alle assunzioni ma sarà boom di supplenti

Foligno - completata la nuova Scuola dell'infanzia Scafali"Corvia : E' un'opera pubblica che ha messo in evidenza tutta una filiera che ha lavorato in maniera impeccabile: la buona politica capace di fare scelte proiettate nel futuro, dipendenti pubblici straordinari ...

Scuola : dal Cdm via libera all'assunzione di oltre 57 mila docenti : Si tratta di 43.980 docenti su posto comune e 13.342 docenti su posto di sostegno - Il consiglio dei Ministri di ieri sera ha approvato, all'unanimità, l'assuzione a tempo indeterminato di oltre ...

Treviso - “bimba immunodepressa via da Scuola con bambini non vaccinati” : la denuncia in procura dei genitori : Una denuncia contro ignoti per omissione d’atti d’ufficio, istigazione alla disobbedienza e tentata epidemia. È quella che hanno presentato una coppia di genitori di Treviso. La figlia della coppia, vaccinata ma con un deficit immunitario, era stata costretta a restare a casa dalla materna per non subire il contagio di una malattia infettiva contratta da due compagni di classe non vaccinati. I fatti risalgono al maggio scorso, ma la denuncia, ...

Scuola/ Via il “posto fisso” - la riforma dei prof più utile per i ragazzi : A Milano esiste una realtà efficace contro l'abbandono scolastico da parte dei giovani meno abbienti. Merito della motivazione dei loro professori. WALTER IZZO(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Cosa vuol dire educare un giovane a "stare al mondo"?SCUOLA/ Uomini, prima che esperti: solo così la teoria diventa vita

Vaccini - passa emendamento Lega-M5s che rinvia obbligo per iscrizione a Scuola. Ricciardi (Iss) : “Irresponsabile” : Ha ottenuto il via libera in commissione al Senato l’emendamento al decreto Milleproroghe, presentato da Lega e M5s, che rinvia al 2019 l’obbligo di vaccinazione per l’iscrizione a nidi e scuole per l’infanzia. Per i senatori del Movimento 5 Stelle Paola Taverna e Pierpaolo Sileri “si tratta di una deroga messa a punto in attesa della presentazione del ddl sui Vaccini che depositeremo a breve” e punta a “permettere ...

Scuola/ Via l'alternanza Scuola-lavoro - così i sindacati azzoppano i giovani : Continua lo smantellamento della "Buona SCUOLA" per mezzo dei sindacati che stavolta tolgono di mezzo l'alternanza SCUOLA-lavoro. Commento di ROBERTO PELLEGATTA (Disal)(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Via la chiamata diretta dei prof, i sindacati mettono in riga Bussetti, di R. PellegattaSCUOLA/ Presidi: senza provvedimento straordinario, avvio d'anno a rischio, int. a E. Delfino

Scuola - al via il concorso per assumere 2.425 presidi : oltre 35mila i candidati : Il processo di selezione durerà oltre un anno ed è iniziato oggi con 100 domande a risposta multipla alle quali rispondere in 100 minuti.Continua a leggere

Al via alla Scuola estiva di alta formazione di astronomia di Stilo - RC - : ... anche, quello di promuovere e diffondere gli studi e la conoscenza dell'astronomia, pertanto, le scuole estive rappresentano, anche una modalità di divulgare la scienza. Per questo sono previste ...

Scuola - Ape volontaria : al via le domande da settembre : Docenti e personale della Scuola che hanno presentato l’istanza e hanno ottenuto la certificazione del diritto, possono presentare domanda Ape volontaria per cessare il servizio a partire dal 1° settembre 2018. A comunicarlo è stato direttamente il Ministero dell’istruzione in una recente nota (nota Miur 32478 del 17 luglio 2018). Come si legge dalle parole del Miur: “coloro che abbiano ottenuto dall’INPS la certificazione del possesso dei ...