Sbarchi | 172 migranti arrivati in Italia | erano su due barche a vela

(Di venerdì 10 agosto 2018), 172insu due111 persone sono giunte sulla spiaggia di Capo Bruzzano, in Calabria, altre 61 sono state invece soccorse in prossimità di Portopalo di Capo Passero, in Sicilia. La nave Aquarius ha inoltre salvato 142al largo della Libia Parole chiave:nave_aquarius