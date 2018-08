Sarri saluta Bakayoko | Può andare via in prestito Il Milan lo aspetta

Chelsea : Sarri si presenta - Conte saluta : ' Cinque anni fa allenavo in Serie B , il Chelsea è uno dei club più importanti al mondo, nel campionato più importante del mondo, con tutti i migliori tecnici in Europa e probabilmente al mondo. ...

Il Napoli saluta Sarri : “grazie di tutto” : “Ringraziamo Maurizio Sarri per il lavoro svolto negli ultimi tre anni. Un lavoro che ha permesso una crescita e una valorizzazione dei giocatori del Napoli confermandoli come top players e realizzando una qualità di gioco apprezzata in tutto il mondo”. Lo scrive in una nota il Napoli, salutando il tecnico toscano che dopo tre anni sulla panchina azzurra ha firmato per il Chelsea. “Auguriamo a Maurizio di trovare, ovunque ...

Il Napoli saluta Sarri 'grazie' : Un lavoro che ha permesso una crescita e una valorizzazione dei giocatori del Napoli confermandoli come top players e realizzando una qualità di gioco apprezzata in tutto il mondo". Lo scrive in una ...

Il Napoli saluta Sarri 'grazie' : Un lavoro che ha permessouna crescita e una valorizzazione dei giocatori del Napoliconfermandoli come top players e realizzando una qualità digioco apprezzata in tutto il mondo'. Lo scrive in una ...

Il Napoli saluta Sarri : “grazie di tutto” : “Ringraziamo Maurizio Sarri per il lavoro svolto negli ultimi tre anni. Un lavoro che ha permesso una crescita e una valorizzazione dei giocatori del Napoli confermandoli come top players e realizzando una qualità di gioco apprezzata in tutto il mondo”. Lo scrive in una nota il Napoli, salutando il tecnico toscano che dopo tre anni sulla panchina azzurra ha firmato per il Chelsea. “Auguriamo a Maurizio di trovare, ovunque ...