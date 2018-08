Sanità | anche in Puglia trapianti con sistema crossover

Sanità - allarme Fiaso : nei prossimi 5 anni mancheranno 11.800 medici : “Da qui al 2022, tra uscite dal lavoro dei ‘baby boomer’ in camice bianco e numero contingentato di nuovi specialisti, mancheranno all’appello 11.803 medici anche se si andasse verso un totale sblocco del turnover“. A lanciare l’ allarme è la Fiaso (Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere) che con il suo Laboratorio sulle politiche del personale traccia un quadro del fabbisogno in Asl e ospedali. ...

Sanità - FIASO lancia l’allarme : nei prossimi 5 anni mancheranno 11.800 medici : “Da qui al 2022, tra uscite dal lavoro dei ‘baby boomer’ in camice bianco e numero contingentato di nuovi specialisti, mancheranno all’appello 11.803 medici anche se si andasse verso un totale sblocco del turnover“: l’allarme è stato lanciato dalla FIASO (Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere) che con il suo Laboratorio sulle politiche del personale traccia un quadro del fabbisogno in Asl e ...