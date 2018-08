San Pietro Avellana Al via la 29esima edizione della Fiera del tartufo nero

Nella fabbrica dei troll di San Pietroburgo “Dobbiamo creare disordine in Occidente” : «In stracarichi tranvai / accalcandoci insieme… uguali ci rende / un’uguale stanchezza...». I versi malinconici del poeta sovietico Evgenij Evtušenko tornano in mente sul filobus numero 21, che si allontana nel grigio della periferia dell’antica capitale russa, tra pendolari distratti e ragazzi silenziosi. Una delle ultime fermate sfila davanti un ...

Quel network russo di profili fake che inquieta la politica italiana ecco tutti i dati sui troll gestiti da San Pietroburgo : Certo è che la politica da operazioni di questo genere ne trae un grande vantaggio. Detto questo, non sono operazioni soltanto russe. Team qualificati in grado di fare questo tipo di lavoro ce ne ...

Settimo San Pietro - Nurallao ed Escalaplano : un'altra giornata di roghi - Sardiniapost.it : Tre incendi sono stati domati oggi in Sardegna con l'impiego degli elicotteri della flotta regionale: il primo a Settimo San Pietro , il secondo a Nurallao e il terzo a Escalaplano . Lo comunica in una ...

San Pietro e dintorni - latrine a cielo aperto : San Pietro e dintorni , latrine a cielo aperto – Il Messaggero pubblica un servizio sul degrado delle strade intorno a Piazza San Pietro dove di notte trovano riparo schiere di barboni i quali, non avendo a disposizione servizi igienici, si arrangiano come possono nelle stradine laterali. Tutte cose, ahimé, che conosco bene. Tre lustri fa passavo da lì per andare a lavorare, di notte, a Corso Vittorio. Attraversavo a piedi stradine e ...

Arzachena in lutto per la morte di Pietro Sanna : Un incidente in via Artigianato è costato la vita a Pietro Sanna. L’impatto mortale è avvenuto nella zona industriale di