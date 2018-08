San Benedetto del Tronto | ' ' I Luoghi della Scrittura' ' | presentazione libro Matteo Bussola

San Benedetto - con la moto contro un'auto sulla Statale 16. Ventisettenne in ospedale : SAN Benedetto DEL TRONTO Un ragazzo di ventisette anni è stato soccorso lungo la Statale 16, a San Benedetto, dopo essere finito con la sua moto contro una Smart. E' accaduto intorno alle 20 e 30 nel ...

Ospedale unico - Piergallini difende la scelta : 'Spinetoli? Da San Benedetto sono 15 chilometri' : GROTTAMMARE " Un voto favorevole che ha generato irritazione, soprattutto a San Benedetto. Ma Enrico Piergallini si difende e spiega i motivi del suo sì all'Ospedale unico situato tra Colli e Pagliare.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi non si nascondono più - la coppia in love a Santorini [VIDEO] : Paola Di Benedetto e Federico Rossi hanno iniziato una frequentazione che pare andare a gonfie vele: l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi insieme al cantante a Santorini Tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi è scoppiato l’amore. Dopo le voci di gossip che nei mesi scorsi si sono rincorse e che li volevano insieme, la coppia conferma la frequentazione sui social. Tra video e scatti reciproci, i due si immortalano insieme a ...

SCUOLA/ Da San Benedetto a Newman - senza scopo non c'è vero preside : "Non si può contemporaneamente educare l'uomo e il cittadino". La frase di Rousseau spiega il cortocircuito burocratico della dirigenza scolastica. GIUSEPPE MERONI(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Presidi: senza provvedimento straordinario, avvio d'anno a rischio, int. a E. DelfinoSCUOLA/ Concorso presidi: tutto (o quasi) il potere ai test, ma in Europa non si fa così, di R. Viaconzi

Radio 102 - e a San Benedetto andarono in onda gli Anni 70 : Come venivano gestite le notizie di cronaca nera , locali e non, ? Troli: 'Non veniva raccontata molto la cronaca nera, non volevamo ripercorrere gli stessi temi dei giornali, volevamo trattare di ...

San Benedetto - strappa una catenina d'oro ad un ragazzo in discoteca. Arrestato 21enne : SAN Benedetto DEL TRONTO La polizia ha Arrestato un ventunenne dell'Est Europa che, questa notte, ha strappato via una catenina d'oro dal collo di un trentenne maceratese in una discoteca di San ...

San Benedetto Tennis Cup : Quinzi avvisa i suoi avversari : 233 del mondo Gutierrez-Ferrol . Il faentino non ha giocato una brutta partita, mostrando anche il bel gioco ammirato in passato, ma ha commesso troppi errori di misura che, alla lunga, hanno ...

San Benedetto - tornano le lauree in piazza all'ombra del Torrione : Nella sede della Facoltà di Economia dell'Univpm di San Benedetto del Tronto sono attivi il Corso di Laurea triennale di Economia Aziendale e il Corso di Laurea magistrale di Management pubblico e ...

Al via la San Benedetto Tennis Cup 2018 : 106 del mondo, cosa che lascia sperare per un piazzamento analogo nella classifica mondiale per la fine dell'anno. Bisognerà verificare la tenuta fisica di Quinzi, reduce da una settimana molto ...

A San Benedetto del Tronto la vincitrice della settantaduesima edizione del premio Strega : ... o forse nessuna delle due cose, come ha lasciato intendere la Janeczek, è una rappresentazione minuziosa e variegata del mondo in cui si muove Gelda Taro, un mondo opulento e ricco di personaggi a ...