SAMSUNG GALAXY NOTE 9 Caratteristiche tecniche e prezzi | tra le novità il pennino

Galaxy Watch in Italia/ Versione Wi-Fi ed LTE : e se l'eSIM fosse un problema per la SAMSUNG ? : Galaxy Watch ariva anche in Italia , in commericio dopo la sua Versione Wi-Fi anche LTE: Samsung punta sull’eSIM che il nostro Paese snobba, avrà successo oppure no?(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 20:40:00 GMT)

Patch di sicurezza di agosto per SAMSUNG GALAXY S9/S9 Plus e Galaxy S8/S8 Plus : Samsung Galaxy S8 e S8 Plus no brand si aggiornano in Italia con le Patch di sicurezza di agosto 2018, le stesse che proseguono il loro rollout su Galaxy S9 e S9 Plus in Europa. L'articolo Patch di sicurezza di agosto per Samsung Galaxy S9/S9 Plus e Galaxy S8/S8 Plus proviene da TuttoAndroid.