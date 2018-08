Salvini | via da moduli genitore 1 e 2 | sulle carte d' identità

Salvini ripristina "padre" e "madre"/ Via genitore 1 e 2 per carta identità : contrario a gestazione per altri : carta d’identità, Salvini: "Via genitore 1 e 2 dal modulo di richiesta”. Ultime notizie: “Si torna alla vecchia dicitura ‘madre’ e ‘padre’”. Il cambiamento voluto dal ministro(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 13:21:00 GMT)