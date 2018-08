Salvini | ' Verso il quoziente familiare per aiutare la natalità'

La Lega corre da sola in Abruzzo Fuga da Forza Italia verso Salvini : E' ufficiale. Il Centrodestra, di fatto, non esiste più. "La decisione è presa. In Abruzzo la Lega corre rà da sola . Chi ci ama ci segua e #andiamoavincere". Con un post sui social network il segretario regionale del Carroccio, Giuseppe Bellachioma... Segui su affar Italia ni.it

Governo : presidente Camera Fico a 'la Repubblica' - il M5S è diverso da Salvini : Roma, 08 ago 09:39 - , Agenzia Nova, - Il presidente della Camera, Roberto Fico , M5S, , in una intervista a "la Repubblica" si sofferma sugli ultimi fatti di cronaca: 16 braccianti di colore morti in pochi giorni in Puglia. Un altro ucciso due mesi fa in Calabria. Ghetti e disumanizzazione dei migranti. E spiega cosa deve fare la politica: "Nella scorsa ...