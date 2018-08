Salvini | Un certo islam incompatibile con la nostra società

ilgiornale

(Di venerdì 10 agosto 2018) Affronta tutti i temi cari al mondo cattolico (e non solo) nella sua intervista a La Bussola Quotidiana. Matteosi dice "stupito" degli attacchi ricevuti dall"Avvenire e da Famiglia Cristiana e tira dritto per la sua strada. Mandando un segnale forte in tema di famiglia, immigrazione,e drooghe.Innanzitutto, l". Matteoricorda che quel rosario, mostrato in piazza Duomo durante un comizio, "me lo porto sempre con me" e ricorda di averlo mostrato proprio perché "nella mia Milano, in piazza Duomo" più di una volta "gliici si sono radunati in modo non rispettoso": lo ha fatto per "difendere i nostri valori". L", dunque. Per il ministro dell"Interno "è ormai provato da Interpol e dai servizi di paesi nordafricani che con i barconi sono partiti e dai barconi sono sbarcati uomini affiliati al terrorismo, e poi c"è il fenomeno dei combattentiici che ...