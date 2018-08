Salvini tra Scilla e Cariddi

Tajani : 'Governo contronatura - Salvini torni col centrodestra' : Continua la campagna estiva di Antonio Tajani nelle sue nuove vesti di vicepresdiente di Forza Italia. 'Questo è un governo contronatura', avverte l'esponente azzurro, presidente dell'Europarlamento, '...

Matteo Salvini - la tragica confidenza di un leghista : 'Rompere coi grillini? Ora non si può' : Quale sia la data di scadenza del governo Lega-M5s è ormai il pronostico più gettonato tra i capannelli dei parlamentari ormai lanciati verso le ferie estive. Nonostante in tanti, soprattutto nel ...

Esclusivo! Maurizio Milani infiltrato a cena con Di Maio e Salvini : In questo momento sono a cena da solo al ristorante "I quattro orsi" di via Antonio Pigafetta a Roma. Entra Di Maio e fa: "Vedo che è solo come un cane delle Murge, posso sedermi qui con alcuni amici?"...

Grandi opere - Berlusconi richiama Salvini sulla Tav 'Sia coerente con idee del centrodestra'. Grillo attacca il Tap 'Il gas inquina' : ROMA. Non c'è solo la Rai a far litigare Matteo Salvini e Silvio Berlusconi . Il leader di Forza Italia va all'attacco della Lega sulle Grandi opere e richiama l'alleato leghista agli impegni del ...

Tav - Berlusconi a Salvini : 'Sii coerente con gli ideali del centrodestra' : 'La Torino-Lione è un'opera proficua. Dobbiamo essere vicini alla Lega e chiedere che Salvini si comporti con coerenza rispetto alle idee del centrodestra. E noi dobbiamo essere vigili perché lo ...

Berlusconi : «Tav si faccia Salvini sia coerente con ideali del centrodestra»|Foto : A Saint-Martin-La-Porte anche il presidente della Regione Piemonte Chiamparino: «Non c'è motivo per mettere in discussione l’opera». E Berlusconi: «Salvini si comporti con coerenza rispetto alle idee del centrodestra»

Salvini vs De Magistris : "consigliere extracomunitari non parla italiano"/ Necessario interprete : "no comment" : Salvini vs De Magistris: "consigliere extracomunitari non parla italiano". Caso Viraj Prasanna Mihindukulasuriya Fernando: ha bisogno di un interprete, "no comment"(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 17:10:00 GMT)

Tragedia Foggia - Salvini : 'Caporalato e furbizia non c'entrano' : E così salva la coscienza di un'economia nazionale che, dati alla mano, 'deve' al caporalato 4,8 miliardi di euro e ha il 25% delle aziende coinvolte nel fenomeno

Tragedia Foggia - Salvini : “Caporalato e furbizia non c’entrano” : Finora la politica di Salvini si è svolta in mare, nel senso che ha sempre parlato di Mediterraneo, di scafisti, di ONG, di porti chiusi, di redistribuzione degli immigrati che sbarcano sulle nostre coste impunemente. Ma c’è una battaglia altrettanto importante da combattere per la sicurezza degli italiani, per usare una espressione a lui cara, e anche per il rispetto degli esseri umani e per quegli stessi stranieri regolari che, sempre Salvini, ...

Il governo sfida il caporalato - Salvini : 'Droni sui campi e svuoteremo i ghetti'. Strage di Foggia - aperte due inchieste : Anche il premier Conte nella città pugliese invoca misure contro lo sfruttamento. aperte due inchieste sulla Strage di braccianti. Oggi in programma due manifestazioni -

[L'analisi] Perché Foa è più importante di Savona. La strana resistenza di Salvini contro Berlusconi e Di Maio : C'è qualcosa di incomprensibile nella vicenda di Marcello Foa presidente della Rai. Sin dall'inizio, basta rileggerne la storia. Salvini e Di Maio avevano trovato un accordo per le nomine su Fabrizio ...

Salvini e l'ambulanza durante comizio : "E' rosicone di sinistra"/ Video - "parlamentari Pd hanno finito Maalox" : Salvini, passa ambulanza durante comizio: "E' rosicone di sinistra". Gag comica durante un appuntamento a Desio, ecco il Video e la reazione del ministro dell'Interno(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 00:22:00 GMT)