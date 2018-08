Salvini tra quoziente familiare e attacco alle famiglie arcobaleno

Matteo Salvini al 40% : tremano grillini e sinistra : Il consenso per la Lega di Matteo Salvini è al massimo. Passano le settimane e il leader sembra una macchina

La sinistra attacca - Salvini gode : "Fiero di essere un troglodita" : Al 'populista' ci eravamo abituati. O meglio, Salvini si è ormai rassegnato all'idea di essere additato dalla sinistra come un buzzurro della politica. Ma chi disprezza, compra. Si sa. Alla fine il leader della Lega ne ha fatto un carattere distintivo. 'Fiero populista', ribadisce oggi a destra e a manca. E a giudicare dai risultati ...

Salvini : "Un certo islam incompatibile con la nostra società" : Affronta tutti i temi cari al mondo cattolico (e non solo) nella sua intervista a La Bussola Quotidiana. Matteo Salvini si dice "stupito" degli attacchi ricevuti dall"Avvenire e da Famiglia Cristiana e tira dritto per la sua strada. Mandando un segnale forte in tema di famiglia, immigrazione, islam e drooghe.Innanzitutto, l"islam. Matteo Salvini ricorda che quel rosario, mostrato in piazza Duomo durante un comizio, "me lo porto sempre con me" e ...

Sondaggi politici - il tracollo del Pd : si ferma sotto il 15%. Salvini è il ministro più amato : Gli ultimi Sondaggi mostrano un tracollo del Partito Democratico, che non riesce a superare neanche il 15% dei consensi. Fi sotto il 10%, volano M5s e Lega che insieme si avvicinano al 60%. Alto anche il consenso del governo, così come quello dei ministri: il più amato è Matteo Salvini, seguito da Luigi Di Maio.Continua a leggere

Berlusconi a Salvini : "Torni il centrodestra organico : "La Lega torni con Forza Italia protagonista di un centrodestra organico a livello nazionale e locale". A dirlo è Silvio Berlusconi che dalla Sardegna, dove è in vacanza, non rinuncia a tenere unita la coalizione."Il nostro auspicio è che si esaurisca in fretta l'anomalia del governo gialloverde, alla quale ci opponiamo con fermezza, perché danneggia soprattutto i ceti produttivi, chi lavora e chi cerca lavoro", ha detto il leader di Forza ...

Salvini : "Difendo la famigliaPer la sinistra sono un troglodita" : "Per la sinistra, difendere il concetto di Mamma e Papà significa essere 'trogloditi'. Allora sono orgoglioso di essere un #troglodita!". Così il Ministro dell'Interno Matteo Salvini risponde su Twitter alle polemiche dopo il suo annuncio di reintroduzione dei termini di 'madre' e 'padre' sul sito internet del Viminale Segui su affaritaliani.it

Salvini ripristina "padre" e "madre"/ Via genitore 1 e 2 per carta identità : contrario a gestazione per altri : carta d’identità, Salvini: "Via genitore 1 e 2 dal modulo di richiesta”. Ultime notizie: “Si torna alla vecchia dicitura ‘madre’ e ‘padre’”. Il cambiamento voluto dal ministro(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 13:21:00 GMT)

Così Salvini e Di Maio cercano la quadra tra flat tax - reddito di cittadinanza e 80 euro : Il ministro dell'Economia Tria in queste settimane ha più volte ribadito che occorrerà trovare le coperture. La legge di bilancio ruota anche sui tagli di spesa che per i ministeri potrebbe superare ...

Così Salvini e Di Maio cercano la quadra tra flat tax - reddito di cittadinanza e 80 euro : Il bonus Renzi non si tocca. Almeno nei suoi effetti sulle tasche degli italiani. I due azionisti del governo, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, si muovono in tandem nel respingere le indiscrezioni che parlano di una prossima abolizione del bonus mensile di 80 euro per i redditi al di sotto dei 26 mila euro. Indiscrezioni successive al vertice di maggioranza di ieri durante il quale si sarebbe fatto cenno alla possibilità di recuperare 9 ...

Salvini tra Scilla e Cariddi : Cosa dire della politica del ministro dell'Interno, Matteo Salvini? Occorrono scelte strategiche a favore di crescita e sviluppo, non propaganda. GIORGIO VITTADINI(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 05:45:00 GMT)Opere pubbliche e politica per il popolo, di G. VittadiniIl parlamento e i dittatori del web, di G. Vittadini

Tajani : 'Governo contronatura - Salvini torni col centrodestra' : Continua la campagna estiva di Antonio Tajani nelle sue nuove vesti di vicepresdiente di Forza Italia. 'Questo è un governo contronatura', avverte l'esponente azzurro, presidente dell'Europarlamento, '...

Matteo Salvini - la tragica confidenza di un leghista : 'Rompere coi grillini? Ora non si può' : Quale sia la data di scadenza del governo Lega-M5s è ormai il pronostico più gettonato tra i capannelli dei parlamentari ormai lanciati verso le ferie estive. Nonostante in tanti, soprattutto nel ...

Esclusivo! Maurizio Milani infiltrato a cena con Di Maio e Salvini : In questo momento sono a cena da solo al ristorante "I quattro orsi" di via Antonio Pigafetta a Roma. Entra Di Maio e fa: "Vedo che è solo come un cane delle Murge, posso sedermi qui con alcuni amici?"...

Grandi opere - Berlusconi richiama Salvini sulla Tav 'Sia coerente con idee del centrodestra'. Grillo attacca il Tap 'Il gas inquina' : ROMA. Non c'è solo la Rai a far litigare Matteo Salvini e Silvio Berlusconi . Il leader di Forza Italia va all'attacco della Lega sulle Grandi opere e richiama l'alleato leghista agli impegni del ...