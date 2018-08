Salvini | premi natalità | tornano ' madre' e ' padre' per carta identità

Salvini : premi alla natalità. E via la dizione 'genitore 1' e 'genitore 2' - si torna a madre e padre : «L'obiettivo che mi pongo da qui fino a fine governo è introdurre il concetto di quoziente familiare, in modo da premiare la natalità e la scommessa sul futuro». Così Matteo Salvini, in un'intervista ...

Braccianti morti : Salvini e Conte oggi a Foggia. Si indaga per caporalato. Il premier : "è sfruttamento" : 14.27 - Il premier Giuseppe Conte la pensa come la Cgil: "Dietro queste morti non c'è dignità, c'era un lavoro sfruttato e non c'era dignità. Dobbiamo fare in modo che questo non accada". Il presidente del Consiglio ha parlato a margine del vertice di oggi presso la prefettura di Foggia dopo l'incidente stradale di ieri in cui sono morti 12 Braccianti stranieri, incidente preceduto da quello di sabato scorso quando altri 4 immigranti ...

Salvini in vacanza con Elisa le foto private del vicepremier : 'Altro che Maiorca, a Milano Marittima e in Romagna si passano le migliori vacanze del mondo!', ha dichiarato il vicepremier e ministro dell'Interno dopo esser stato bollato come 'indesiderato' dall'...

Salvini - popstar sul canalino : il pubblico di Cervia in estasi per il vicepremier : La festa della Lega Nord con Matteo Salvini. Tra il pubblico la fidanzata, Elisa Isoardi Alle 20.30, un'ora prima del comizio, diresti che in fondo non c'è così tanta gente. Alle 21.30, in piazza dei ...

“Ma davvero lo ha detto?”. Salvini - la ‘provocazione’ choc del vicepremier. Criticata aspramente ma anche osannata. E l’Italia si divide : Non tende a placarsi lo choc provocato dall’ultima provocazione di Matteo Salvini via social “Tanti nemici, tanto onore!”, ‘cinguetta’ il vicepremier e ministro dell’Interno postando un articolo di stampa che riporta notizia dei vari attacchi subiti nei giorni scorsi, dai settori cattolici a quelli della sinistra. Un tweet che richiama il ‘Molti nemici, molto onore” di Benito Mussolini e ...

NINA ZILLI INSULTA Salvini A COMACCHIO/ Video ultime notizie - il ministro : “Vince il premio.. Furbizia!" : NINA ZILLI INSULTA SALVINI a COMACCHIO. Video ultime notizie, il ministro dell'interno replica: “Mi offende con i soldi pubblici". La cantante ha rivolto impricazioni contro il leghista(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 16:30:00 GMT)

Berlusconi : “Governo più a sinistra della Storia - finirà presto”. A Salvini : “Blocchi decreto dignità”. Il vicepremier : “No” : Il governo Lega-M5s, “il più sbilanciato a sinistra della Storia”, del Paese “non è in grado di governare” ed è destinato a finire nel giro di poco tempo. Per questo Forza Italia è destinata a tornare alla guida del Paese. Silvio Berlusconi tenta il rilancio e annuncia una “nuova discesa in campo“: “Io considero quello di oggi come un nuovo inizio – ha detto il leader azzurro incontrando a Roma ...

Il contratto di governo verrà rispettato : lo assicura il vice premier Matteo Salvini : Come sempre senza giri di parole e temporeggiamenti, Matteo Salvini intervistato dalla rete ammiraglia di Mediaset, Canale 5, ha confermato l’apparato di riforma previdenziale del governo nato dall'intesa Lega - M5s. Pur senza scendere nei dettagli delle varie misure, le parole di Salvini sono tranquillizzanti per quanti sono in attesa della riforma che per qualcuno il presidente dell'Inps Tito Boeri in primis non si può fare. L’impegno del ...

Conte annulla vertice nomine Cdp/ Salvini smentisce Premier - “non sapevo nulla dell’incontro” : nodo Lega-M5s : Conte annulla vertice su nomine Cdp: Salvini smentisce il Premier, "non sapevo nulla di quell'incontro, non ho deciso io". Di Maio-Tria impossibilitati a presenziare: prosegue nodo M5s-Lega(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 17:13:00 GMT)

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 luglio : Il premier si racconta e risponde su tutto : la nuova mossa con l’Ue sui migranti - i rapporti con Di Maio - Grillo (“MI disse : ‘tu sei quello normale’”) e Salvini - la legittima difesa e il condono : L’intervista “Per gestire sbarchi e migranti serve un comitato di crisi Ue” Parla il premier – Per la prima volta il presidente del Consiglio si racconta: “Ho sempre votato centrosinistra, il mio modello è Aldo Moro” di Marco Travaglio Nomine Rai lottizzata come sempre, un ex Mediaset in Vigilanza Patto maggioranza-opposizioni: c’è un posto in Cda per tutti Al Copasir Guerini (Pd), il giornalista del Biscione sorveglia Viale ...