Salvini | M5S? Alleanza che rifarei domattina

Tav - divide Lega e M5s : da Fico nuovo 'no'. Fi : appello a Salvini : Sulla Torino Lione la Lega è incalzata da Forza Italia. Berlusconi esorta Salvini a non cedere ai 5stelle, contrari alla torino-lione. Fico, presidente della Camera: 'Non si possono dimenticare le ...

Fico contro Salvini : "M5s distante e alternativo a Lega"/ Governo - prese distanze su Tav e migranti : Fico contro Salvini: "M5s distante e alternativo a Lega", il presidente della Camera scuote il Governo. Dalla Tav all'immigrazione, passando per la flat tax: ecco le sue parole(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 14:54:00 GMT)

M5S - Fico si smarca da Salvini : "No alla Tav - noi diversi dalla Lega" : "La Lega conosce la nostra storia, noi la loro. Siamo forze politiche ben distinte e alternative". In una intervista a...

Governo : presidente Camera Fico a 'la Repubblica' - il M5S è diverso da Salvini : Roma, 08 ago 09:39 - , Agenzia Nova, - Il presidente della Camera, Roberto Fico , M5S, , in una intervista a "la Repubblica" si sofferma sugli ultimi fatti di cronaca: 16 braccianti di colore morti in pochi giorni in Puglia. Un altro ucciso due mesi fa in Calabria. Ghetti e disumanizzazione dei migranti. E spiega cosa deve fare la politica: "Nella scorsa ...

La Lega insiste sul condono - M5s rispolvera la battaglia sulle banche. Vertice sulla manovra (senza Salvini) : Secondo Vertice sulla manovra domani a Palazzo Chigi. L'appuntamento, in cui si parlerà anche di nomine Rai, si preannuncia ad alta tensione. Tra gli alleati di governo, infatti, continua la rincorsa a cavalcare nuove misure da inserire nei provvedimenti di bilancio. Una competition interna che vede la Lega intenzionata a guadagnare spazi di manovra sui temi economici, territorio "controllato" finora dai 5 Stelle, i quali hanno appena ...

Antonio Tajani - la proposta a Matteo Salvini : 'Scarica i M5s e governiamo insieme - troviamo i voti in aula' : 'No, no. Il Centrodestra esiste. C'è un Centrodestra di governo in Veneto, in Friuli, in Liguria, in Lombardia, in Molise. Il Centrodestra esiste eccome', premette Antonio Tajani in un'intervista ad ...

Rai : Salvini non molla - stallo su nomine. Imbarazzo M5s : Tutto fermo in Rai. Il vicepremier insiste sul nome di Marcello Foa alla presidenza, ma gli atti da lui firmati non sarebbero efficaci. Si riapre la girandola di nomi per il posto di presidente -

Tap - lite nel governo. Lezzi (M5S) contro Salvini : «Servono strade e scuole». Lui : «Avanti» : E meno male che il gasdotto Tap attraversa solo 8 chilometri di territorio italiano. Più altri 800 metri a 15 metri sotto il mare di fronte alla bella spiaggia di San Foca, in Puglia. Otto...

Tap - lite nel governo. Lezzi (M5S) contro Salvini : «Servono strade e scuole». Lui : «Avanti» : E meno male che il gasdotto Tap attraversa solo 8 chilometri di territorio italiano. Più altri 800 metri a 15 metri sotto il mare di fronte alla bella spiaggia di San Foca, in Puglia. Otto...

TAV - TAP E GRANDI OPERE : SCONTRO NEL GOVERNO LEGA-M5S/ Ultime notizie. Di Maio : troveremo accordo con Salvini : Tav, Tap e GRANDI OPERE: lo SCONTRO nel GOVERNO potrebbe essere accantonato. Matteo Salvini e Luigi Di Maio parlano di un accordo raggiungibile tra Lega e Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 10:32:00 GMT)

Tap e Tav - scontro nel governo M5S-Lega. Salvini per il sì ma insorge la ministra Lezzi : Il leader della Lega si schiera a favore del gasdotto pugliese che porta il gas azero: «Fa risparmiare il 10% sul costo dell’energia». Ma la ministra per il Sud: «Strade sicure, ferrovie, scuole, ricerca, università, bonifiche, anti-dissesto idrogeologico, energia pulita. Questi sono gli investimenti che l’Italia aspetta»...

RETROSCENA/ Salvini prepara la rottura con M5s per tornare con Berlusconi : Dopo lo stallo della candidatura di Marcello Foa alla presidenza Rai, Salvini ha lanciato una controffensiva mediatica. A cominciare dalla Tav. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 06:00:00 GMT)SCENARIO/ Sapelli: ecco gli errori che stanno ammazzando il governo ConteINTRIGO RAI/ Il piano di Tajani (e della Merkel) per consegnare Berlusconi a Renzi, di M. Maldo

Tap - lite nel governo. Lezzi (M5S) contro Salvini : «Servono strade e scuole». Lui : «Avanti» : Non ci sarà solo la manovra a surriscaldare il prossimo autunno. Negli stessi mesi, infatti, il governo dovrà trovare una soluzione sulla questione Grandi Opere che, da giorni, infuria tra gli...

Tap - lite nel governo. Lezzi - M5S - contro Salvini : 'Servono strade e scuole'. Lui : 'Avanti' : Non ci sarà solo la manovra a surriscaldare il prossimo autunno. Negli stessi mesi, infatti, il governo dovrà trovare una soluzione sulla questione Grandi Opere che, da giorni, infuria tra gli alleati ...