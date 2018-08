Salvini e Isoardi in barca alle Tremiti | «Un giorno di relax»

Matteo Salvini ed Elisa Isoardi - coccole hot in vacanza a Milano Marittima (FOTO) : Il vicepremier e la conduttrice televisiva più affiatati che mai durante una vacanza in romagna Amore a gonfie vele per Elisa Isoardi e Matteo Salvini. Tra baci e coccole bollenti, il vicepremier e la conduttrice televisiva si mostrano più affiatati che mai in vacanza a Milano Marittima. A pizzicarli i paparazzi del settimanale ‘Chi’, in edicola da mercoledì 8 agosto. Prima a bordo di un motoscafo e poi sdraiati in riva al mare, i ...

Matteo Salvini ed Elisa Isoardi coccole in vacanza : Il settimanale “Chi” pubblica in esclusiva le foto delle coccole bollenti che il ministro degli Interni Matteo Salvini, sempre più innamorato, scambia con la fidanzata Elisa Isoardi sotto l’ombrellone di uno stabilimento balneare di Milano Marittima, dove la coppia ha trascorso parte delle vacanze. «Altro che Maiorca, a Milano Marittima e in Romagna si passano le migliori vacanze del mondo!», ha dichiarato il vicepremier e ministro ...

Gemitaiz bullizza ancora Salvini - preso in giro per il presunto tradimento della Isoardi : E' tornato ad essere più vivo che mai il diverbio verbale in atto tra Gemitaiz e il vice presidente del Consiglio, Matteo Salvini. Tra ieri e oggi, infatti, l'artista, dopo essere stato informato della presenza on line di un breve videoclip – che ha macinato parecchie visualizzazioni negli ultimi giorni – registrato nell'ambito di un recente comizio tenuto dal ministro dell'Interno, durante il quale è possibile sentire l'attuale leader del ...

Elisa Isoardi e Matteo Salvini - la prima impensabile foto ufficiale all'ambasciata svizzera : E anche in quest'occasione, Salvini ha continuato a scardinare gli schemi della politica: la foto ufficiale? Un selfie , nel quale i due si mostrano sorridenti, per la prima volta insieme a un evento ...

Matteo Salvini ed Elisa Isoardi pronti per la convivenza : Niente crisi fra Matteo Salvini ed Elisa Isoardi, i due sono pronti ad andare a convivere ,infatti continuano la loro love story nonostante le numerosi voci di rottura e sono stati sorpresi da “Chi”, mentre entrano nella loro casa nel centro della Capitale, nei pressi di Palazzo Chigi, una scelta per questione di comodità. Un impegno, quello di abitare insieme, che secondo la rivista sarebbe il preludio a scelte più importanti, vista ...

Elisa Isoardi e Matteo Salvini vanno a convivere : ecco la nuova casa a Roma : Elisa Isoardi e Matteo Salvini vanno a convivere in una nuova casa a Roma. Il leader della Lega e la conduttrice fanno sul serio e sono pronti a mettere su famiglia. Il primo passo per consolidare l’unione è la convivenza, arrivata in questi giorni. Mentre tanti parlavano di crisi e di una possibile rottura, Salvini e la Isoardi si stavano preparando al trasferimento nella nuova abitazione. L’appartamento si trova a pochi passi da ...