adnkronos

: Salvini: 'Denunce per odio razziale? Per me sono medaglie' - Adnkronos : Salvini: 'Denunce per odio razziale? Per me sono medaglie' - StefanoMagnacca : ?@matteosalvinimi? stai toccando il limite. Ripigliati perché questi temi gestiti in questo modo non piacciono agli… - MarcoSemprini59 : Salvini: 'Denunce per odio razziale? Per me sono medaglie' -

(Di venerdì 10 agosto 2018) "Ogni giorno ha la sua denuncia... Per me! #primagliitaliani". Così in un tweet il ministro dell'Interno Matteocommenta la denuncia nei suoi confronti da parte di un attivista ...