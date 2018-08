Salvini cambia i moduli della carta d' identità | madre e padre al posto di genitore 1 e

Vaccini - Salvini : “Educare e non obbligare”/Cosa cambia dopo l'approvazione dell'emendamento : Vaccini, ministro Grillo: "Nessun passo indietro su obbligo". Ultime notizie, l'appello dell'Ordine dei Medici al Parlamento, bagarre politica su rinvio(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 23:28:00 GMT)

Se Salvini cambia - in peggio - l'Italia : ... creato ad arte per gli obiettivi iniqui o di convenienza di alcuni, ma la dimostrazione di una assecondata ignoranza potremmo dire antropologica perché non c'è alcuna scienza, religione o filosofia, ...

Manovra - Di Maio : no a strappo con Ue. Salvini : cambiamenti su tasse | : Il vicepremier, dopo l'incontro con Conte e Tria: serve "dialogo decisivo e sincero per riuscire a ottenere delle cose". Due i problemi dell'Italia, per il ministro: l'emergenza tassazione e la ...

Matteo Salvini attacca Silvio Berlusconi : vuole fermare cambiamento : Volano gli stracci nel defunto centrodestra. A fare saltare definitivamente l’alleanza il caso Rai. Dopo il voto che ha bocciato

Rai - Salvini : Fi vuol fermare cambiamento - noi andiamo avanti : Roma, 1 ago., askanews, - 'La Lega prende atto che Forza Italia ha scelto il Pd per provare a fermare il cambiamento, per la Rai, per il taglio dei vitalizi e per altro ancora. Dispiaciuti, ...

Il vice della Raggi critica Salvini : 'Non si cambia l'Italia con la paura' : Alimentare questa paura e nutrirsene per crescere nel potere è, purtroppo, un esercizio diffuso nel mondo'. Secondo il vicesindaco romano, 'le ragioni della paura risiedono nel fallimento di classi ...

Palinsesti Rai - su Twitter spopola il ‘gioco-parodia’ che cambia nomi ai programmi : da “Uno vale uno mattina” a “Don Matteo Salvini” : A Viale Mazzini è tempo di nomine: Fabrizio Salini come amministraore delegato, Marcello Foa come presidente. La scelta del giornalista e scrittore ha alzato un vero e proprio polvere mediatico. In attesa di capire se quest’ultimo riuscirà a spuntarla in Vigilanza Rai mercoledì prossimo sui social ci si chiede come sarà la nuova Rai leghista e grillina. La politica inciderà sulle scelte? Su Twitter è stato lanciato l’hashtag ...

Occupazioni - Salvini : "Sgomberi più facili"/ Poteri ai sindaci : verrà cambiata la direttiva Minniti : Occupazioni, Salvini: "Sgomberi più facili". Il ministro dell'Interno al lavoro per cambiare la direttiva di Marco Minniti, verranno dati più Poteri ai sindaci(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 14:47:00 GMT)

Matteo Salvini - sul Corriere il trionfo : 'Libia - è cambiato tutto'. Immigrati - parlano i militari italiani : Il trionfo delle politiche di Matteo Salvini viene certificato da un lungo reportage pubblicato su Il Corriere della Sera . L'inviato in Libia, Lorenzo Cremonesi , è salito a bordo delle navi della ...

Tav - Salvini : “Valutiamo costi e benefici”/ Francia : “Cambiano idea ogni 4 giorni”. Nodo rimborsi per M5s : La Tav non si farà? Conte segue M5s per far digerire il Sì alla Tap: ultime notizie e caos Governo Lega-M5s. Salvini contrario allo stop, "costa di più interrompere i lavori"(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 22:28:00 GMT)

Matteo Salvini : “In autunno ridurremo le tasse. Gli italiani ci hanno eletto per cambiare” : "Noi metteremo al centro la crescita e la pace fiscale, che ti porta soldi e non li porta via, e ti consente di avviare la flat tax. E poi la riforma delle pensioni per aprire il mercato ai giovani, che va fatta a prescindere dai numeri di Bruxelles. Conto di avere entro la fine di agosto i risultati dei gruppi di lavoro che abbiamo istituito, compreso ovviamente anche il capitolo sul reddito di cittadinanza. Di sicuro la manovra di autunno sarà ...