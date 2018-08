Salvini assicura il taglio tasse nel 2018. "L'obiettivo è introdurre il quoziente familiare" : "L'obiettivo che mi pongo da qui fino a fine governo è introdurre il concetto di quoziente familiare, in modo da premiare la natalità e la scommessa sul futuro". Così Matteo Salvini, in un'intervista alla testata cattolica on line 'La nuova bussola quotidiana'. "Intanto il primo obiettivo è sostenere la parte produttiva attraverso un abbassamento delle tasse: se ...

Di Maio e Salvini assicurano : no aumento IVA - niente addio a 80 euro : Teleborsa, - Il Governo non ha alcuna intenzione di abolire il bonus Renzi, ne' di far scattare la clausola di aumento dell'IVA . Non si sono fatte attendere le precisazioni di Matteo Salvini e Luigi ...

"Quando torno ad Ischia - vengo da te" : Salvini rassicura l'albergatore criticato per il sostegno al ministro : "Spero di tornare a Ischia il prima possibile, sicuramente sceglierò questo albergo!". Così, su Twitter, Matteo Salvini ha espresso vicinanza ad Aldo Presutto, albergatore ischitano, titolare dell'hotel Solemar, che gli aveva mostrato supporto e che poi era stato preso di mira dagli utenti e scaricato dai turisti a causa proprio delle simpatie Salviniane.Presutto era stato fortemente criticato per un tweet (poi cancellato) a favore ...

Pensioni - Salvini assicura modifiche alla Fornero 'già da ottobre nella manovra economica’ : In tv e sui social il ministro dell’Interno Matteo Salvini continua ad assicurare l’impegno del governo gialloverde sulla riforma delle Pensioni e la riduzione delle tasse su cui si sono riaccese le speranze di milioni di italiani. Misure che la Lega ha promesso in campagna elettorale e che sono state messe nero su bianco nel contratto di governo stipulato con il Movimento 5 stelle guidato dall’attuale ministro del Lavoro Luigi Di Maio. ...

Il contratto di governo verrà rispettato : lo assicura il vice premier Matteo Salvini : Come sempre senza giri di parole e temporeggiamenti, Matteo Salvini intervistato dalla rete ammiraglia di Mediaset, Canale 5, ha confermato l’apparato di riforma previdenziale del governo nato dall'intesa Lega - M5s. Pur senza scendere nei dettagli delle varie misure, le parole di Salvini sono tranquillizzanti per quanti sono in attesa della riforma che per qualcuno il presidente dell'Inps Tito Boeri in primis non si può fare. L’impegno del ...

Legittima difesa - M5s frena ma Salvini assicura : "No liberalizzazione armi" : Il ministro della Giustizia Bonafede: "Le presunte relazioni tra l'intento riformatore e gli interessi economici delle aziende produttrici di armi sono infondate illazioni"

Legittima difesa - M5s frena ma Salvini assicura : 'No liberalizzazione armi' : La riforma della Legittima difesa, che ha iniziato il suo percorso in commissione al Senato, crea atriti tra le due forze al governo. Per la Lega si tratta di un vero e proprio cavallo di battaglia, ...

Pensioni - quota 42 e superbonus per superare la Fornero? Salvini rassicura : l'aboliremo : Le ultime novita' [VIDEO] sulle Pensioni anticipate ad oggi riguardano la contrapposizione nelle dichiarazioni della Corte dei Conti e di Salvini. La prima frena ogni entusiasmo sulla controriforma Fornero, asserendo che non vi siano i margini per delle modifiche, Salvini invece prosegue nel suo intento e rilancia la sfida sull'abolizione della legge. Pensioni: quota 100 e 41, utopia o possibilita' reale? Per la Corte dei Conti non vi sono ...

Migranti - Salvini : «Sulla Diciotti lavorerò finché qualcuno non venga assicurato alla giustizia» : «Andrò fino in fondo finché qualcuno non venga assicurato alla giustizia». Lo dice Matteo Salvini, intervenendo a Rtl 102,5, sulla vicenda della nave Diciotti e dei Migranti...

Ong tedesca a Salvini : «Fascista». E lui posta la foto di un volontario e risponde : «Rassicurante direi...» : Il ministro definito «fascista» in un tweet (poi rimosso) dalla ong Mission Lifeline contrattacca postando una foto di un volontario: «Ecco chi c'è su quelle navi. Rassicurante, direi»