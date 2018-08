Sagna firma con i Montreal Impact

calcioweb.eu

(Di venerdì 10 agosto 2018) Dalla Serie A alla Major League americana. Bacary, reduce dall’esperienza in Italia con il Benevento, hato un contratto di un anno, con opzione per il 2019, con i. Il 35enne difensore francese, ex Manchester City, lo scorso anno ha collezionato 13 presenze con la maglia dei giallorossi sanniti.L'articolocon iCalcioWeb.