S Pen Galaxy Note 9 | tutte le nuove funzioni

Samsung apre il sipario su Galaxy Note 9. Il nuovo phablet con S Pen autonoma e fotocamera migliorata : Mesi di indiscrezioni hanno accompagnato il momento tanto atteso da milioni di appassionati di tecnologia, che avrebbe visto Samsung Electronics svelare al mondo il nuovo esponente della sua famiglia di phablet. E quel momento è finalmente arrivato ieri, nel corso di una conferenza organizzata a New York che ha visto protagonista il nuovo dispositivo top di gamma del colosso sudcoreano. C’è da dire che, considerata la mole di ...

Tutti i segreti del nuovo Samsung Galaxy Note9 (e del suo super Pennino) : 35°C e oltre tremila giornalisti in trepidante attesa davanti alle porte del Barclay’s Center. Il risveglio hot di New York di oggi, giovedì 9 agosto, festeggia l’arrivo di Samsung Galaxy Note9. Il grande evento blindato che ha spostato il traffico di Manhattan oltre il famoso ponte di Brooklyn, è stato organizzato dall’azienda di Seoul per presentare l’ultima versione di Note, in uscita in Italia il 24 agosto. «Galaxy ...

Samsung Galaxy Note 9 in vendita dal 24 agosto con un processore più performante e S Pen per controllo a distanza : Samsung ha annunciato il nuovo Galaxy Note 9, nuova generazione dello smartphone con il pennino del produttore coreano, che debutta in 4 colori (solo 3 arriveranno in Italia), con uno schermo Super AMOLED da 6,4″ ed una batteria da 4000mAh per poter arrivare a fine giornata con supporto alla ricarica wireless. Il design continua a seguire i trend del 2018, con cornici iper ridotte, bordi curvati ed uno schermo che occupa gran parte ...

Samsung Galaxy Note 9 - ecco tutte le novità dello smartphone con Pennino : (Foto: Lorenzo Longhitano) Dopo settimane di impietose fughe di informazioni che ne hanno rivelato praticamente ogni aspetto, finalmente è il giorno di Galaxy Note 9. Il successore dell’apprezzato smartphone con pennino dell’anno scorso è stato svelato ufficialmente in questi minuti nel corso di un evento newyorkese che la società aveva annunciato ormai settimane fa. Nonostante del gadget si sapesse già molto l’evento era ...

Samsung Galaxy Note 9 - presentazione oggi/ Principali caratteristiche e prezzi : batteria bomba e nuovo S Pen : Samsung Galaxy Note 9, oggi verrà presentato il phablet della casa coreana: ecco le Principali caratteristiche ed i prezzi, batteria bomba e nuovo S Pen con diversi colori.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 09:48:00 GMT)

Anteprima slide presentazione Samsung Galaxy Note 9 il 7 agosto : foto S Pen - DeX e camera : Rivoluzione S Pen su Samsung Galaxy Note 9 ma anche per la fotocamera le novità non mancheranno: in questi minuti e a due giorni dal lancio del successore del Note 8, è stato diffuso online del materiale di marketing e dunque promozionale del prossimo device che continua a fornirci conferme. In apertura articolo e nella galleria al termine dell'articolo, le foto in alta definizione destinate di certo alla presentazione del prossimo 9 agosto sono ...

Nessuna differenza tra la SPen di Samsung Galaxy Note 9 e Note 8 : la foto : Non molla l'osso Roland Quandt per quanto riguarda il Samsung Galaxy Note 9: dopo avervi parlato in questo precedente articolo delle foto dal vivo condivise dal noto leaker, eccolo tornare alla carica per quanto concerne la tanto decantata SPen, che, almeno nelle dimensioni, non sembra differire troppo dal modello affiancato al precedente Note 8. Il modello di ultima fattura dovrebbe presentarsi solo leggermente più rettangolare nelle forme, ...

Note 9 : funzionalità S Pen nel firmware del Samsung Galaxy Tab S4 : Mancano 17 giorni alla presentazione del Galaxy Note 9 e anche se sono molte le informazioni trapelate sul prossimo phablet dell’azienda sudcoreana ancora molte sono da svelare e tra queste le funzioni della S Pen, l’accessorio che caratterizza fin dal 2011 la serie Note che in molti hanno tentato di imitare. Poiché sembra appurato che il Note 9 non avrà grandi novità rispetto al suo predecessore, a parte un prezzo più elevato, sono ...

