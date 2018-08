S M della Pietà Comitato “Si può fare” | delibera tradita

Roma : Santa Maria della Pietà - da Giunta ok all’attuazione della Centralità urbana : Roma – Riqualificazione del Comprensorio e valorizzazione della funzione pubblica e socio-culturale di padiglioni e parco attraverso il coinvolgimento di cittadini e associazioni del territorio. Questo l’obiettivo del Protocollo d’Intesa contenuto nella delibera approvata dalla Giunta capitolina e che sarà sottoscritto nelle prossime settimane. Regione Lazio, Roma Capitale, Azienda Sanitaria Locale (Asl) Roma 1, Città Metropolitana di ...

Daria Bignardi : "Marchionne? Ma quale genio spietato. Ha sofferto per la morte della sorella di 32 anni per un tumore. Non ne parlò più" : "Molti lo hanno definito un genio spietato. A me sembra un uomo con un destino – molto faticoso – segnato da un'intelligenza e un Dna eccezionali". Con queste parole, Daria Bignardi parla su Vanity Fair parla di Sergio Marchionne. La giornalista, sulle pagine del settimanale, ha dedicato un pensiero al manager italo-canadese scomparso, senza concentrarsi sulla malattia, ma ripercorrendo la sua vita, dall'adolescenza trascorsa a ...

LeBron James ai Lakers! Il messaggio d’addio del propietario dei Cavs : dall’odio del 2010 all’attuale ritiro della #23 : Il dolce messaggio d’addio del proprietario dei Cleveland Cavaliers a LeBron James: niente proclami come nel 2010, solo ringraziamenti e un bellissimo omaggio Da ieri notte LeBron James è un giocatore dei Los Angeles Lakers. Il talento di Akron lascia i Cleveland Cavaliers per la seconda volta, dopo il traumatico addio del 2010. All’epoca il proprietario dei Cavs, Dan Gilbert, la prese come un torto personale, lanciandosi in ...

“Sto sul lastrico. Colpa della Rai”. La vip piange miseria : “Ma non voglio pietà”. Dopo la polemica - arriva lo sfogo : “Mi hanno ridotto sul lastrico, ma io non elemosino la pietà di nessuno”. La vip lo dice senza peli sulla lingua in una lunga intervista rilasciata al settimanale Oggi Dopo la batosta arrivata dalla Rai che è ancora sulla bocca di tutti: l’esclusione da Pechino Express, il docu-reality a cui avrebbe dovuto partecipare. Ne aveva bisogno, dice ancora, perché “non ho mai vissuto di rendita e ho bisogno di ...