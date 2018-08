Ryanair | al via il più grande sciopero piloti I voli soppressi

Giorno nero per Ryanair : via al più grande sciopero della storia della low cost : Lo sciopero dei piloti Ryanair durerà 24 ore e i passeggeri coinvolti sono circa 55 mila passeggeri. Ai clienti Ryanair...

Vacanze da incubo - avviata indagine sui disservizi Ryanair - Blue Panorama e Vueling : Cosa fare in caso di Vacanze rovinate e quando e come è possibile ottenere un risarcimento o perlomeno un rimborso? Il...

Ryanair cancella i voli - l'incubo di trenta studenti : 'Da Londra a Milano in pullman - 20 ore di viaggio' : Un vero e proprio ritorno da incubo per un gruppo di una trentina di ragazzi, giovani studenti tra i 13 e i 17 anni, che erano stati a Londra un paio di settimane per imparare la lingua: a causa di ...

Problemi con Ryanair - da Londra a Milano in pulmino : il viaggio di 30 ragazzini bloccati in areroporto : Costretti a tornare da Londra a Milano in pullmino: un viaggio di oltre 20 ore, tunnel sotto la Manica compreso, a causa di Problemi con un volo della compagnia aerea low cost Ryanair. È l'odissea di ...

Problemi con Ryanair - da Londra a Milano in pullmino : il viaggio di 30 ragazzini bloccati in areroporto : Costretti a tornare da Londra a Milano in pullmino: un viaggio di oltre 20 ore, tunnel sotto la Manica compreso, a causa di Problemi con un volo della compagnia aerea low cost Ryanair. È l'odissea di ...

“Mia figlia bloccata in aeroporto da giorni”/ Mamma si scaglia contro Ryanair : un viaggio di ritorno di 20 ore : Volo Ryanair cancellato e un gruppo di ragazzi italiani resta bloccato all'aeroporto Stansted di Londra. Una madre racconta tutto a TgCom24, la situazione si sblocca(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 23:39:00 GMT)

Ryanair : Enac avvia verifica su cancellazioni in fasce garanzia : Roma, 25 lug.(AdnKronos) – L’Enac ha avviato una verifica in merito alle cancellazioni operate da Ryanair nelle fasce orarie di garanzia, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18:00 alle 21:00, previste dalla normativa vigente. A comunicarlo è l’ente nazionale dell’aviazione civile in una nota. Le azioni di sciopero del personale di Ryanair in corso in vari Paesi europei nelle giornate di oggi e domani, 25 e 26 luglio, che ...

Ryanair : Enac avvia verifica su cancellazioni in fasce garanzia : Roma, 25 lug.(AdnKronos) – L’Enac ha avviato una verifica in merito alle cancellazioni operate da Ryanair nelle fasce orarie di garanzia, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18:00 alle 21:00, previste dalla normativa vigente. A comunicarlo è l’ente nazionale dell’aviazione civile in una nota. Le azioni di sciopero del personale di Ryanair in corso in vari Paesi europei nelle giornate di oggi e domani, 25 e 26 luglio, ...

Ryanair : al via sciopero in Europa - 600 voli cancellati : Due giorni di passione per chi deve volare con Ryanair a causa dello sciopero del personale di cabina in Spagna, Italia, Belgio e Portogallo proclamato per oggi e domani. La compagnia irlandese ha ...

Ryanair - al via il più grande sciopero della storia : Sarà il più grande sciopero della storia della compagnia aerea. Il 25 e il 26 luglio ben 600 voli Ryanair saranno cancellati e i disagi riguarderanno da 50 a 100 mila passeggeri. L’85% di quelli che avevano comprato il biglietto per viaggiare in quei due giorni non potranno volare o lo faranno con ritardi. Sono stati cancellati 200 voli giornalieri in partenza o arrivo dalla Spagna, 50 per il Portogallo e 50 per il Belgio. Altri 300 verso ...

Modena - sciopero Ryanair - fioccano le proteste dei viaggiatori : Modena, 23 luglio 2018 - Sono tantissimi i turisti rimasti letteralmente a piedi o quelli che si sono visti rovinare la vacanza , a causa dello sciopero indetto dai dipendenti Ryanair per protestare ...

Ryanair - la Commissione Europea dà il via libera all'acquisto di LaudaMotion : Teleborsa, - La Commissione Europea ha autorizzato incondizionatamente , ai sensi del regolamento Ue sulle concentrazioni, la proposta di acquisizione di LaudaMotion da parte della compagnia aerea low ...