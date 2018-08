Rugby – Serie A | la Commissione Organizzatrice Gare ha ufficializzato il Calendario

Rugby 7 - World Grand Prix Series 2018 : le convocate dell’Italia per la seconda tappa di Kazan : Alfedo De Angelis, CT della Nazionale Italiana di Rugby seven femminile, ha diramato le convocazioni per la seconda tappa delle Women Grand Prix Series che si disputerà a Kazan (Russia) nel weekend del 1-2 settembre. Le azzurre si raduneranno martedì 28 agosto, l’obiettivo è quello di ottenere un bel risultato in una specialità che sarà presente anche alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Queste le dodici azzurre convocate per ...

Rugby – Campionato Italiano di Serie A 2018/19 : ripescata la Amatori Alghero - dopo il forfait de L’Aquila Rugby Club : dopo il forfait de L’Aquila Rugby Club, la Federazione Italiana Rugby ha ripescato la Società Amatori Alghero La Federazione Italiana Rugby ha preso atto del comunicato con cui, ieri pomeriggio, la Società L’Aquila Rugby Club ha annunciato la propria mancata partecipazione al Campionato Italiano di Serie A 2018/19. Sulla base dei regolamenti vigenti, FIR ha disposto il ripescaggio della Società Amatori Alghero – sentita la ...

Beach Rugby – Master finale 2018 : teste di serie - programma e pronostici : Master finale di Beach Rugby 2018: teste di serie, previsioni e programma Terminati i tornei di qualificazione del Campionato Italiano di Beach Rugby (girone nazionale) nel fine settimana del 22-23 luglio, dalla classifica finale emergono i team che accederanno al Master finale DI Beach Rugby | SABATO 28 LUGLIO 2018 | ALBA ADRIATICA (TE) C/O STABILIMENTO BALNEARE ‘AL FARO’ – Beach ARENA | V.LE G. MARCONI Nel torneo maschile •The ...

Rugby – Grand Prix Series 7s : i convocati azzurri di Andy Vilk per Exeter : Italseven maschile: i convocati per il GPS 7s di Exeter. Ufficializzata la lista di Andy Vilk Andy Vilk, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Seven Maschile, ha ufficializzato la lista dei dodici atleti che prenderanno parte al Grand Prix Series di Exeter, terza tappa dei tornei dedicati al Seven targati Rugby Europe. Gli azzurri partiranno nella mattinata di domani per l’Inghilterra dove sabato 7 luglio l’Italia, inserita nella ...

Diretta / Australia Irlanda (risultato finale 16-20) : trionfo irlandese nella serie! (Rugby test match) : Diretta Australia Irlanda streaming video e tv, orario e risultato live della partita di rugby, test match di grande prestigio a Sydney (oggi 23 giugno)(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 14:04:00 GMT)

Rugby 7 femminile - le convocate dell’Italia per il raduno verso le Grand Prix Series : Andrea Di Giandomenico, CT della Nazionale Italiana Seven femminile, ha convocato un raduno in vista del Women Grand Prix Series di Marcoussis. Le azzurre si ritroveranno a Roma dal 25 al 27 giugno, poi partiranno per la Francia dove affronteranno Inghilterra, Francia e Portogallo nel gruppo C. Queste le convocate per il collegiale al Giulio Onesti Ilaria ARRIGHETTI (Stade Rennais Rugby, FRA) Beatrice CAPOMAGGI (Unione Rugby ...

Rugby a 7 - World Series Parigi 2018 : tra gli uomini il Sudafrica vince la tappa e conquista la classifica generale! : Si conclude a Parigi l’ultima tappa delle World Series di Rugby a 7 maschile: in finale il Sudafrica supera l’Inghilterra per 24-14. Al terzo posto la Nuova Zelanda, che batte il Canada per 38-5. Tra le squadre eliminate ai quarti, si classificano al quinto posto le Fiji, che superano gli USA per 28-7. Il settimo posto va a pari merito a Spagna ed Irlanda. Le squadre eliminate nella prima fase a gironi invece si contendono il Challenge Trophy, ...

Rugby a 7 - World Series Parigi 2018 : tra le donne vince la Nuova Zelanda - ma l’Australia trionfa nella classifica finale : Conclusa a Parigi l’ultima tappa delle World Series di Rugby a 7 femminile: in Francia, in finale la Nuova Zelanda si impone sull’Australia con il punteggio di 33-7. Al terzo posto il Canada, che batte la Francia per 17-10. Tra le squadre eliminate ai quarti, si classificano al quinto posto gli USA, che battono per 28-7 le Fiji. Il settimo posto è per la Spagna, che batte 20-7 l’Inghilterra. Le squadre eliminate nella prima fase a ...

Rugby a 7 - World Series 2018 : a Londra in trionfo le Fiji : Week-end britannico per le Sevens World Series 2018: il massimo circuito internazionale per quanto riguarda il Rugby a 7 è andato in scena in fatti in quel di Londra con il trionfo per le Fiji. Gironcino dominato con un 3/3 di vittorie, poi successi netti con Canada ed Irlanda e la tesissima finale, con la quale gli oceanici hanno battuto per 21-17 il Sudafrica. La stella dell’ultimo atto è Semi Radradra, votato ovviamente Man of the ...