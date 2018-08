Rovazzi parla della rottura con Fedez | “Mi fa soffrire | non ci sarò alle sue nozze”

Rovazzi parla per la prima volta della lite con Fedez : “Soffro!” : Cosa è successo fra Rovazzi e Fedez? A poche settimane dal matrimonio con Chiara Ferragni, l’interprete di Andiamo a Comandare svela la sua verità. Come anticipato nelle scorse settimane, l’artista non sarà presente alle nozze più attese dell’anno. Il rapper non è stato invitato alla cerimonia che si svolgerà in Sicilia il prossimo 1 settembre. Il motivo? Alcune tensioni con Fedez e un litigio che, a quanto pare, ha portato i ...

Fabio Rovazzi parla della rottura con Fedez : “Soffro per questa situazione ma il tempo aiuta” : Cosa resta del trio J-Ax, Fedez e Rovazzi? Niente o quasi. A dirlo è lo stesso Fabio Rovazzi: “Con J-Ax è tutto a posto, sul resto non rispondo” ha spiegato il cantante in un’intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato della fine dell’amicizia con il rapper futuro marito di Chiara Ferragni. “Risanare i rapporti? Dipende dal tempo. Quando litighi o hai un’incomprensione, il tempo aiuta. Sulle scuse, sui ...

Fabio Rovazzi rompe il silenzio e parla per la prima volta della fine dell'amicizia con Fedez : Il cantante confessa: "Sarò sempre grato a Federico ma abbiamo in mente delle idee completamente differenti".