Rovazzi e la lite con Fedez | «Soffro | l' amicizia è la cosa più bella»

Rovazzi parla per la prima volta della lite con Fedez : “Soffro!” : Cosa è successo fra Rovazzi e Fedez ? A poche settimane dal matrimonio con Chiara Ferragni, l’interprete di Andiamo a Comandare svela la sua verità. Come anticipato nelle scorse settimane, l’artista non sarà presente alle nozze più attese dell’anno. Il rapper non è stato invitato alla cerimonia che si svolgerà in Sicilia il prossimo 1 settembre. Il motivo? Alcune tensioni con Fedez e un litigio che, a quanto pare, ha portato i ...

Fabio Rovazzi : "Soffro per la lite con Fedez. Gli auguri per il figlio? Non sui social - ma non significa non li abbia fatti" : Fabio Rovazzi non andrà al matrimonio dell'anno, ma non esclude la possibilità di ricucire i rapporti con lo sposo. L'attore e cantante, in un'intervista rilasciata al Corriere della sera, è tornato a rispondere alle domande sulla fine del suo rapporto professionale d'amicizia con Fedez, interrotto bruscamente e senza ragione nota al pubblico, dopo aver firmato insieme diversi successi.Sull'abbandono dell'etichetta Newtopia, ...