Ronaldo | ' Con Dybala duo vincente'

Ronaldo sicuro : “con Dybala duo vincente”. I tifosi sognano il triplete : Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala “duo vincente”. L’attaccante portoghese promuove così la nuova coppia goal della Juventus postando su Twitter una foto che lo ritrae con l’argentino mentre, tra il serio e lo scherzo, mostrano i muscoli. Una sorta di immagine simbolo della nuova Juve anche per i tifosi. In meno di un’ora il post ha ottenuto quasi 11mila retweet e 1.290 commenti. I cuori, che nel gergo dei ...

LEONARDO BONUCCI - PRESENTAZIONE / Diretta : questa è casa mia - con Ronaldo la Juventus può vincere tutto! : BONUCCI alla Juve, oggi la PRESENTAZIONE: il gran ritorno del difensore all'Allianz Stadium, tifosi divisi ma la sua esperienza potrebbe essere fondamentale nella caccia alla Champions(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 15:00:00 GMT)

Frode fiscale : il fisco spagnolo sconta 2 milioni a Ronaldo : Dopo aver condannato Ronaldo a pagare 18,8 milioni per Frode fiscale, il fisco spagnolo gli sconta oltre due milioni, secondo quanto riporta El Mundo. L’accordo e’ stato raggiunto a giugno, riducendo la somma a 16,7 milioni; il giocatore ha gia’ versato 13,4 milioni. E ora l’Amministrazione ha concluso che la star portoghese non deve pagare 2.094.200 euro di Iva relativa a una cessione di diritti in Asia. I due anni ...

EA svela l'artwork ufficiale di FIFA 19 con Cristiano Ronaldo che indossa la maglia della Juventus : Sicuramente i tifosi della Juventus non aspettano altro che vedere il loro nuovo idolo, Cristiano Ronaldo, sui campi da calcio di Serie A e Champions League, ma molto probabilmente, molti di questi tifosi, erano anche in attesa dell'artwork ufficiale di FIFA 19.Ebbene, come segnalano i colleghi di VG247, finalmente EA ha svelato l'artwork per il suo atteso gioco sportivo che presenta, appunto, CR7 con la maglia bianconera.Dall'immagine, si ...

Amichevoli in tv : la prima di Cristiano Ronaldo Con la Juventus a Villar Perosa in diretta su Sky : Cristiano Ronaldo Ha infuocato l’estate, quasi più dei Mondiali di calcio, ed ora il suo debutto in un’amichevole diventa evento meritevole di copertura televisiva. La prima di Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus, nel tradizionale vernissage di Villar Perosa, sarà trasmesso in diretta su Sky. Juventus A vs Juventus B: l’amichevole di Villar Perosa in diretta su SkySport Serie A Domenica 12 agosto il canale 208 di ...

Cristiano Ronaldo : vacanze a Ibiza con la compagna Georgina Rodriguez : Cristiano Ronaldo fotografato a bordo di uno yacht a Ibiza con la sua fidanzata Georgina Rodriguez Come ormai sappiamo, vedremo spesso Cristiano Ronaldo in giro per l’Italia, visto che ora è ufficialmente un giocatore della Juventus. Intanto, il calciatore, si gode le vacanze a Ibiza insieme alla sua compagna Georgina Rodriguez. Le foto dei due […] L'articolo Cristiano Ronaldo: vacanze a Ibiza con la compagna Georgina Rodriguez ...

Luciana Littizzetto contro Cristiano Ronaldo/ Costretta a traslocare per via di Cr7? : Luciana Littizzetto contro Cristiano Ronaldo? Il cmapione non è ancora arrivato a Torino e ha già creato scompiglio, cosa avrà fatto alla comica per indispettirla tanto?(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 11:44:00 GMT)

Consigli Fantacalcio Serie A 2018-19 : chi prendere all'asta da Szczesny a Ronaldo : Ormai mancano davvero pochi giorni all'inizio del campionato di Serie A 2018-19 e, con esso, anche pochi giorni all'asta del Fantacalcio [VIDEO], che molti appassionati di questa fantasy game hanno gia' organizzato da tempo. Bisogna cercare di allestire la propria fantasquadra con portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti, gestendo nel migliore dei modi i crediti a disposizione. Facile a dirsi, più difficile a farsi. Non bisogna farsi ...

Con Cristiano Ronaldo Juve imbattibile? Su YouTube è già record : Sarà possibile battere la Juventus di Cristiano Ronaldo? Le scommesse sono aperte. Certamente se prima di CR7 la Juve era

Fifa 19 - Cristiano Ronaldo Con la maglia della Juventus : TORINO - EA Sports presenta Cristiano Ronaldo e Fifa 19 con la nuova maglia della Juventus sulla copertina del sito. L'immagine di CR7 campeggia sul portale che annuncia l'uscita imminente del nuovo ...

Fifa 19 - ecco la copertina con Cristiano Ronaldo in maglia Juventus : Il passaggio di Ronaldo alla Juventus ha creato qualche problema a Ea Sports, la casa produttrice di Fifa. L'articolo Fifa 19, ecco la copertina con Cristiano Ronaldo in maglia Juventus è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Champions League Awards - è dominio Real. Con Ronaldo anche Buffon e Alisson : La UEFA ha pubblicato la shortlist dei migliori giocatori - per ruolo - della scorsa edizione della Champions League. I migliori, insieme al miglior giocatore in assoluto della competizione, verranno ...

Gossip - Belen Rodriguez e Cristiano Ronaldo nello stesso ristorante con i propri fidanzati : Belen Rodriguez e Cristiano Ronaldo a cena nello stesso ristorante di Ibiza: è questa la notizia che il settimanale di Gossip Diva e Donna ha dato in esclusiva nel suo ultimo numero. Stando a quello che racconta la rivista, la showgirl e il neo campione della Juventus si sarebbero incontrati a El Carnicero poche sere fa ma, prima che tutti i siti ipotizzino un flirt in corso tra i due, c'è da precisare che con loro c'erano i rispettivi ...

Juve - sfida a calcio tennis : Dybala e Douglas Costa festeggiano contro Bonucci e Ronaldo [VIDEO] : La preparazione della Juventus prosegue senza particolari intoppi. C’è un buon clima nel gruppo e ci si diverte: sfida a calcio tennis tra Dybala e Douglas Costa da una parte e Bonucci e Cristiano Ronaldo dall’altra. ECCO IL VIDEO: Cristiano Ronaldo svirgola a calcio-tennis, l’ironia dei compagni dilaga [VIDEO]L'articolo Juve, sfida a calcio tennis: Dybala e Douglas Costa festeggiano contro Bonucci e Ronaldo [VIDEO] ...