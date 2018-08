universo7p

: Ron Noel: L’uomo Che Sostiene Di Essere Controllato Dagli Alieni | Nibiru 2018 - sadefenza : Ron Noel: L’uomo Che Sostiene Di Essere Controllato Dagli Alieni | Nibiru 2018 - serz31 : Ron Noel: L’uomo Che Sostiene Di Essere Controllato Dagli Alieni -

(Di sabato 11 agosto 2018) Ron: L’uomo chediA giudicare da quanto accaduto a Ron, un americano di 49 anni, glida moltissimi anni ci controllerebbero dalle più lontane galassie: dopo 40 anni da quando glilo avrebbero rapito,ha infatti scoperto di avere nel proprio corpo un sofisticato e potentissimo trasmettitore composto da una sostanza metallica, che secondo il dott. Roger Leir sarebbe in grado di stimolare la generazione di cellule ossee e perciò non provocherebbe né rigetto né infiammazioni.era andato a farsi fare delle radiografie perché gli era stata diagnosticata la sindrome del tunnel carpale ed il radiologo, forse notando qualcosa di strano ma non identificabile, gli chiese se avesse degli impianti metallici. La stessa sera, per caso, Ron vide una trasmissione televisiva in cui si parlava del dottor Roger Leir ...