Roma | sulle carte d' identità tornano ' mamma' e ' papà' ma il liceo Mamiani continuerà a

Esodo da bollino nero sulle strade di Romagna - Anas : 'Tutto sommato - bilancio positivo' : Le grandi partenze di agosto hanno caratterizzato il weekend appena trascorso ed hanno confermato i bollini nero e rosso previsti nella giornata di ieri 4 agosto. bilancio positivo sugli oltre 26 mila ...

Dalla “Luna di sangue” al sole : ecco 10 curiose storie sulle eclissi dalla Cina alla Thailandia - passando per i Romani : Le eclissi di sole e di luna a volte hanno giocato un ruolo notevole nella storia dell’umanità. Dai presagi demoniaci alle prime opere di fantascienza, ecco 10 delle storie più curiose sulle eclissi. 1. Gli astrologi cinesi Le eclissi solari erano senza dubbio una cattiva notizia per gli astrologi dell’antica Cina. Secondo uno studio del 2003 pubblicato sul Journal of Astronomical History and Heritage, il sole era considerato il simbolo ...

Al teatro Greco Romano di Catania - torna in scena “Orfeo - sulle sponde del fiume Nero” di Salvatore Guglielmino : “Mi ha sempre affascinato questo dramma e volevo andare oltre alla lettura semplicistica del mito. Ho voluto sentire mia quest’opera,

Confindustria contro il Decreto Dignità : frena crescita e lavoro - "correggere la brusca retRomarcia sulle riforme" : "Occorrerebbe evitare brusche retromarce sui processi di riforma avviati, assicurare stabilità e certezza al quadro regolatorio e non alimentare aspettative negative da parte degli operatori economici". In estrema sintesi, quindi, per Confindustria il Decreto Dignità frena la crescita e il lavoro. "A nostro giudizio l'esame parlamentare può e deve rappresentare l'occasione per approvare alcuni correttivi volti a garantire ...

Roma - incide il suo nome sulle pareti del Colosseo : denunciato turista di 17 anni : Ennesimo atto vandalico contro il Colosseo. Nel weekend i carabinieri di piazza Venezia durante i controlli ai Fori Imperiali e all'Anfiteatro Flavio hanno bloccato un ragazzo minorenne che stava ...

Roma - Fontana di Trevi preda dei turisti barbari : decine di ragazze straniere si arrampicano sulle statue per i selfie [FOTO] : 1/26 Daniele Leone/LaPresse ...

Roma - operaio precipita e muore Indagini sulle misure di sicurezza : Un tonfo sordo davanti a un palazzo al Portonaccio, proprio di fronte a un supermercato. Senza un grido. A terra un operaio romeno di 51 anni, morto sul colpo ieri pomeriggio alle 15 in via Galla ...

Roma - sulle scale del palazzo spunta un serpente : fuggi fuggi dalle case : E' comparso sulle scale di un palazzo di Ladispoli. Strisciando, il rettile, si è infilato nell'androne dell'edificio salendo fino al pianerottolo al primo piano di un appartamento tra via Fiume e via ...

AgRomafie : un prodotto alimentare su cinque - che arriva sulle nostre tavole dall'estero - è fuorilegge : Dall'assemblea della Coldiretti arrivano altri spunti di riflessione importanti, perché riguardano ciò che mangiamo, la nostra salute e quella di chi lavora nell'agricoltura, dove spesso non sono ...

Roma - ramo si abbatte sulle auto Pomeriggio di paura al Salario : Ancora un albero sulla strada. Ancora un'auto schiacciata e per fortuna nessun ferito. A crollare all'improvviso nel Pomeriggio di martedì in viale Regina Margherita, nei pressi di piazza Buenos Aires,...

Carlo Vanzina - i funerali a Roma sulle note di Sapore di sale : folla di vip - anche Berlusconi e De Sica Diretta : Sono in corso alla Basilica di Santa Maria degli Angeli, in piazza della Repubblica, i funerali di Carlo Vanzina, il regista e produttore scomparso due giorni fa a Roma dopo una lunga...

Lo show di Grillo sulle buche a Roma non è piaciuto a nessuno. Nemmeno ai suoi : buche e asfalto a pezzi: la situazione del manto stradale 'molle' a Roma è un'emergenza senza tempo cui è stata già attribuita almeno una vittima: Elena Aubry, sbalzata dalla sua moto mentre percorreva la via Ostiense. Per questo i cittadini si sono muniti di vernice spray fosforescente e hanno risposto all'appello della madre di Elena, Graziella Viviano, che su Facebook ha ...

Roma - al Pantheon due balene ricoperte di plastica : l’azione di Greenpeace. “E’ rifiuto più presente sulle spiagge italiane” : balene che nuotano in un oceano di plastica e rifiuti: Roma si sveglia ecologista con la nuova campagna di Greenpeace contro la plastica nei mari, di fronte al Pantheon l’associazione ha posto la ricostruzione di due balene composte da plastica a grandezza naturale avvolte in un oceano di rifiuti. Assieme ai cetacei il messaggio “Il mare non è usa e getta”. Greenpeace porta così una dimostrazione concreta ed ...