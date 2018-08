Roma | lite fra turiste per un autoscatto davanti la Fontana di Trevi | insulti e schiaffi

Roma - una lite tra “saltafila” sfocia in una rissa ai Musei vaticani : 4 denunciati : Una lite tra “saltafila” si è trasformata in una rissa tra due famiglie dipendenti di un’agenzia turistica in zona Vaticano a Roma. È successo la mattina del 10 agosto, in viale Bastioni di Michelangelo, a due passi dai Musei vaticani dove un litigio ha portato alla denuncia “per rissa aggravata da lesioni personali” delle quattro persone coinvolte, due uomini e due donne, impiegati nella stessa agenzia di turismo ...

“L'ho ammazzata a martellate in testa - non voleva altra droga”/ Roma - uccide amica e confessa lite e omicidio : Roma, uccide donna a martellate: si costituisce un uomo di 42 anni. Ultime notizie: donna di 57 anni rinvenuta senza vita, l'omicida si è costituito a Latina(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 17:12:00 GMT)

Roma : Lite e poi raptus omicida - uomo confessa delitto compagna : Roma – I Carabinieri della Compagnia di Latina, in collaborazione con quelli di RomaCasilina, hanno tratto in arresto per omicidio aggravato un uomo di 42 anni, nullafacente originario di Terracina, presentatosi presso la Stazione Carabinieri di Latina, confessando di aver ucciso la compagna di 57 anni, a seguito di una Lite svoltasi all’interno dell’abitazione dove convivevano, nel quartiere Statuario della Capitale. I due ...

Dopo la lite Roma-Parigi torna in mare Aquarius : “Non riporteremo in Libia i migranti soccorsi” : A giugno, con i suoi 629 migranti lasciati alla deriva, era diventata un simbolo. L’emblema di una crisi migratoria e diplomatica. Da una parte la Francia che aveva definito «vomitevole» l’atteggiamento del nuovo governo giallo-verde. Dall’altra l’Italia che «chiudeva i porti», come annunciato dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, e chiedeva ma...

Stadio della Roma : Campidoglio affida accertamenti a Politecnico di Torino : Roma- Il Campidoglio ha affidato al Politecnico di Torino gli accertamenti su tutto il lavoro svolto fin qui sullo Stadio della Roma ed entro la fine settembre, secondo quanto riferito dall’emittente Radio Radio, si conoscera’ l’esito di queste verifiche. La decisione scaturisce dalla volonta’ di Roma Capitale, gia’ annunciata dal sindaco Virginia Raggi subito dopo l’indagine della Procura di Roma che ha ...

Eclissi totale - Luna rossa e Marte/ Video - timelapse nei cieli di Roma : e un aereo "insegue" il satellite : Eclissi totale di Luna, Video: milioni di persone stregate dallo spettacolo del nostro satellite, tra foto e dirette social. Le ultime notizie sul fenomeno e sull'incredibile seguito(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 11:31:00 GMT)

Eclissi totale di Luna - lo spettacolo del satellite tra i monumenti della Capitale : a Roma tutti con gli occhi al cielo : Tantissime persone a testa in su, ieri sera a Roma (e nel mondo), per ammirare l’Eclissi totale di Luna più lunga del secolo, durata un’ora e 43 minuti, e la grande opposizione di Marte, altro raro evento astronomico. Il pianeta rosso, in particolare, è in questi giorni alla distanza minima dalla Terra. L'articolo Eclissi totale di Luna, lo spettacolo del satellite tra i monumenti della Capitale: a Roma tutti con gli occhi al cielo ...

Noemi Sposa - matrimonio Romano con lite : la cantante discute con il neo marito : Noemi si è Sposata, dopo ben dieci anni di fidanzamento, con il suo fidanzato storico Gabriele Greco che è anche il suo bassista. Un giorno da favola? Sicuramente. A parte qualche momento di tensione che il settimanale Chi non si è fatto sfuggire. La rivista diretta da Alfonso Signorini ha infatti immortalato la cantante e il neo marito impegnati in quella che sembra una discussione, con lei che sembra quasi sul punto di piangere (le foto sul ...

Roma. Lite e spari in strada alla Borghesiana : Far west nella Capitale. Lite e spari in strada in pieno giorno, poi fuga in auto a tutta velocità. Grande

Bari e Cesena fallite/ Ultime notizie Serie B : galletti in agonia - per i Romagnoli è ufficiale : Bari e Cesena: addio alla Serie B. Ultime notizie: club pugliese verso fallimento, per i romagnoli è già ufficiale. L'Avellino invece l'ha spuntata in extremis con una fideiussione bancaria(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 17:56:00 GMT)

Roma - lite per una precedenza : 35enne accoltellato alla gola. Un arresto per tentato omicidio : Al termine di meticolose indagini, i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato per tentato omicidio un 63enne Romano, con numerosi precedenti, in esecuzione dell'ordinanza di custodia ...

Roma - paga l'affitto ma non gli danno casa : la lite con il proprietario finisce a coltellate : I Carabinieri del Radiomobile della Compagnia Cassia hanno arrestato un 25enne italiano con l'accusa di tentato omicidio. Il ragazzo, mesi fa, aveva aderito ad un annuncio, pubblicato su internet, ...

Roma : lite per l’affitto - accoltella il proprietario Perforato un polmone alla vittima - ragazzo arrestato ancora sporco di sangue : Roma, 25enne litiga con il proprietario di casa e lo accoltella per l’affitto. arrestato un ragazzo italiano accusato di aver cercato di uccidere il 45enne che gli ha dato in affitto una casa di Case e Campi della Cassia. Secondo la ricostruzione, fra i due sarebbe scoppiato un violento diverbio dovuto a ragioni economiche. La stessa vittima è indagata a piede libero con l’accusa di lesioni verso il ragazzo. Roma, lite sfiora il ...