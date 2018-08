Roma | incidenti a Trionfale e in via Gregorio XI | due auto ribaltate

Roma - spassoso fuoriprogramma per la Raggi in Campidoglio tra scambi di ruolo - incidenti e sorrisi imbarazzati : spassoso fuoriprogramma nel corso di una conferenza stampa in Campidoglio. Durante l’introduzione la prima cittadina di Roma Virginia Raggi, nel ringraziare i presenti, ha chiamato “sindaca” l’assessore alla mobilità Linda Meleo. La Raggi si è fermata subito e si è corretta, non riuscendo a trattenere un’imbarazzata risata. Poco dopo la Raggi è intervenuta per evitare la caduta di un piattino posto sopra una brocca ...